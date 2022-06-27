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Тест: угадайте футболиста по клубам, где он играл – игроки РПЛ

Угадаете футболиста по клубам, где он играл? Тест по карьерам российских игроков
Полина Куимова
Угадаете футболиста по клубам, где он играл?
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10 вопросов с вариантами ответов. Легче, чем кажется!

Мы собрали для вас новый тест: нужно угадать футболиста по его карьере. Всего 10 вопросов, все игроки – россияне, среди которых есть и те, кто уже закончил, и продолжающие играть.

Каждый вопрос иллюстрирует картинка с эмблемами клубов, в которых играл загаданный футболист; переходы из команды в команду обозначены стрелочками (будьте внимательны – следите за их направлениями). Может показаться, что тест непростой, но мы загадывали только тех, кого вы точно-точно знаете – никаких ноунеймов. А ещё кое-где есть подсказки.

Делитесь результатом в комментариях!

Если у вас не отображается тест, то пройти его можно по ссылке.

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