Мексиканский клуб объединил мужской и женский составы. Фанаты в восторге!

«Тигрес» — футбольный клуб из города Монтеррей (Мексика). В городе любят как мужской, так и женский футбол, обе команды собирают полные трибуны на матчах мексиканской Лиги МХ.
29 июня «Тигрес» провёл совместную открытую тренировку мужского и женского составов. На стадион «Университарио» (он же «Эль Волькан») пришли более 10 тысяч человек. Клуб устроил праздник для болельщиков, чтобы отметить скорый старт нового сезона в мужской и женской Лиге MX. У мужчин он стартует 2 июля, а у женщин — через неделю.
После тренировки клуб поиграл в футбол смешанными составами. Посмотрите на эти атмосферные фотки!
ФК «Тигрес»
Фото: «Твиттер» Tigres Femenil
ФК «Тигрес»
Фото: «Твиттер» Tigres Femenil
ФК «Тигрес»
Фото: «Твиттер» Tigres Femenil
Болельщики начали собираться на территории стадиона за несколько часов до начала матча. А во время тренировки на трибунах была атмосфера, как на игре с принципиальным соперником — фанаты развесили баннеры, пели песни и реагировали на все действия игроков на поле.
Болельщики ФК «Тигрес»
Фото: «Твиттер» Tigres Femenil
Главный тренер женского «Тигрес» Кармелина Москато
Фото: «Твиттер» Tigres Femenil
На видео попал даже удар рабоной. Оцените!
После матча футболисты и футболистки подарили свои майки болельщикам.
ФК «Тигрес»
Фото: «Твиттер» Tigres Fememil
Вы бы пошли на совместную тренировку мужской и женской команд вашего любимого клуба?
- 1 июля 2022
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