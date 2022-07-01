Мексиканский клуб объединил мужской и женский составы. Фанаты в восторге!

«Тигрес» провёл совместную открытую тренировку мужского и женского составов. И это было красиво!

«Тигрес» — футбольный клуб из города Монтеррей (Мексика). В городе любят как мужской, так и женский футбол, обе команды собирают полные трибуны на матчах мексиканской Лиги МХ.

29 июня «Тигрес» провёл совместную открытую тренировку мужского и женского составов. На стадион «Университарио» (он же «Эль Волькан») пришли более 10 тысяч человек. Клуб устроил праздник для болельщиков, чтобы отметить скорый старт нового сезона в мужской и женской Лиге MX. У мужчин он стартует 2 июля, а у женщин — через неделю.

После тренировки клуб поиграл в футбол смешанными составами. Посмотрите на эти атмосферные фотки!

ФК «Тигрес» Фото: «Твиттер» Tigres Femenil

ФК «Тигрес» Фото: «Твиттер» Tigres Femenil

ФК «Тигрес» Фото: «Твиттер» Tigres Femenil

Болельщики начали собираться на территории стадиона за несколько часов до начала матча. А во время тренировки на трибунах была атмосфера, как на игре с принципиальным соперником — фанаты развесили баннеры, пели песни и реагировали на все действия игроков на поле.

Болельщики ФК «Тигрес» Фото: «Твиттер» Tigres Femenil

Главный тренер женского «Тигрес» Кармелина Москато Фото: «Твиттер» Tigres Femenil

На видео попал даже удар рабоной. Оцените!

После матча футболисты и футболистки подарили свои майки болельщикам.

ФК «Тигрес» Фото: «Твиттер» Tigres Fememil

Вы бы пошли на совместную тренировку мужской и женской команд вашего любимого клуба?