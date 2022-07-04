«Не ставят в состав — вернусь в Бразилию». «Зенит» играет в лотерею с трансфером вратаря

«Зенит» волею обстоятельств совершил один из самых удивительных трансферов в летнее окно. Чемпионы России подписали голкипера из Бразилии – Ивана Куарежму. Напомним, вратарь «Коринтианса», которому 2 июля исполнилось 25 лет, арендован петербургским клубом вместе с полузащитником Густаво Мантуаном. Эти двое едут в «Зенит» на сезон в обмен на Юри Алберто. Ждут их в Северной столице, по словам генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, 14-16 июля, то есть к первому туру РПЛ.

Бразильский голкипер в нашем футболе – это пока нестандартная история. Рассуждая о перспективах Ивана в «Зените», мы можем ориентироваться разве что на карьеру Маринато Гильерме в России. Других примеров не было. Гильерме переходил в «Локомотив» в более молодом возрасте (в 21 год), долго ждал своего шанса, перенёс разрыв крестообразной связки и только через два года заиграл. Но в конце концов доказал, что скауты железнодорожников не ошиблись. Стал легендой «Локо», завоевал место в сборной России и до сих пор выступает за московский клуб.

Вот пара интересных цитат из интервью Гильерме, в которых он рассказывал о своей адаптации к нашей стране и лиге:

«Проблема приезжающих бразильцев – в менталитете. Для них всё меняется слишком резко. В Бразилии я выходил в высшем дивизионе в основном составе. Когда меня покупали, думал, что сразу буду играть и тут. Но не играл два года. Многие бразильцы не понимают, что требуется время на адаптацию. Поэтому и начинают с ума сходить».

«Главное – это терпение. Игрок, который до России выступал в Европе, легче адаптируется, а для тех, кто приезжает прямо из Бразилии, это очень тяжело. Я думал, что сразу начну играть за новый клуб, и так считают абсолютно все бразильцы, но адаптация затягивается. Нужно делать всё, что тебе говорят тренер и руководство, тогда всё получится. А многие рассуждают так: «Хочу играть, а меня не ставят в состав. Тогда возвращаюсь в Бразилию!».

Вообще, представить иностранца в воротах команды РПЛ в последнее время было непросто из-за лимита. Но теперь селекционные возможности расширяются: к восьми легионерам, которые могут одновременно находиться на поле, добавляются ещё пять в заявке. Другое дело, что если выходит не обладающий российским паспортом голкипер, то это минус один полевой игрок из-за рубежа. Проблема так или иначе остаётся. Скорее всего, в «Зените» сначала посмотрят на Ивана на тренировках, проверят в матчах Кубка России и Кубка РПЛ, если этот турнир будет запущен. И только убедившись спустя какое-то время, что легионер действительно сильнее Даниила Одоевского и Михаила Кержакова, сделают его «первым номером». В противном случае вратарь с русским именем уедет через год домой, так и не получив шанса в основе в РПЛ.

Гильерме, в отличие от Ивана, перед переездом в Россию имел кое-какой опыт выступлений в высшей лиге чемпионата Бразилии. Сыграл около двух десятков матчей за «Атлетико Паранаэнсе». У зенитовского новичка лишь три минуты в Серии А за всю карьеру – в декабре 2016-го. До перехода в «Коринтианс» в январе этого года он выступал только в Серии В за родную «Понте-Прету». Но парадокс в том, что, будучи игроком команды второго дивизиона, Иван вызывался в олимпийскую (11 матчей, восемь пропущенных мячей, пять «сухарей») и первую сборные Бразилии (дважды попадал в запас на товарищеские встречи «селесао» с Колумбией и Перу).

Иван Куарежма Фото: Из личного архива Ивана

За красивые глаза в сборную Бразилии не приглашают, тем более из Серии В – значит, тренеры национальных команд что-то разглядели в Иване. Его сильные качества: впечатляющие физические данные (высокий, как Гильерме), отличная реакция, прыгучесть, выбор позиции, умение подстраховывать защитников при высокой линии обороны, игра ногами. А вот ловлю мяча и отражение низовых ударов нужно улучшать, чтобы выйти на топ-уровень. Если бы Иван был идеален, в «Коринтиансе» наверняка посадили бы на скамейку даже легенду и капитана Кассио, сделав ставку на кандидата в сборную Бразилии.

За последние полтора сезона в «Понте-Прете» Иван отражал 73% ударов. Статистика нормальная, но, конечно, не выдающаяся. Для сравнения, в прошлом сезоне РПЛ Кержаков отбил 76% мячей, Станислав Крицюк – 73%, Одоевский – 69%. А основной голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов – 81%. В общем, пока трансфер бразильца похож на игру «Зенитом» в лотерею: есть шансы что-то выиграть, но вряд ли – миллион.

В то время, когда Гильерме переезжал в Россию, словосочетание «бразильский голкипер» вызывало, скорее, улыбку. Исторически так сложилось, что вратарская позиция у «селесао» была слабейшей. Однако в последние годы мы видим появление большого количества сильных игроков этого амплуа в Бразилии. Самые дорогие из них, по версии Transfermarkt, – Алисон (€ 50 млн, «Ливерпуль») и Эдерсон (€ 45 млн, «Манчестер Сити»). Иван уже был в бригаде Эдерсона в сборной Бразилии, и если заиграет в «Зените», то, возможно, вернётся хотя бы третьим.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Советского спорта» и YouTube-канала «КраСава».