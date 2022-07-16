Кто из легионеров жёстче всех «кинул» российские клубы на деньги. Таких всего четверо

После решения ФИФА о возможности игроков приостанавливать контракты с российскими клубами последние попали в ловушку. Сначала международная федерация футбола разрешила поставить футболистам на паузу соглашение до конца сезона-2021/2022, а этим летом продлила своё решение ещё на один год.

Легионеры пользуются этой возможностью и переходят в другие команды в аренду. Да, клубы РПЛ ничего не платят игрокам в этот период, однако срок контракта ограничен годами – когда он истечёт, футболисты могут покинуть клуб на правах свободного агента. Таким образом, за игроков, за которых было заплачено несколько миллионов евро, клуб ничего не получит.

Единственный выход из этой ситуации – легионерам не приостанавливать контракт, а просить выставить себя на трансфер. Тогда российская команда сможет хоть что-то получить. Пока точь-в-точь похожих историй в чемпионате России нет, но уже сейчас есть ситуации, когда игроки попросту «кидают» российские клубы.

Джордан Ларссон, «Спартак»

Полузащитник пришёл в «Спартак» за € 4 млн в августе 2019 года. В дебютном сезоне Ларссон пробил отметку в 10 голов (чемпионат + Кубок), влюбил в себя болельщиков и стал лидером красно-белых в следующем розыгрыше. В нём швед отметился 15 голами и пятью передачами в 29 матчах Российской Премьер-Лиги. На пике трансферная стоимость Джордана, по данным Transfermarkt, оценивалась в € 15 млн, после чего пошла на спад. В 17 матчах сезона-2021/2022 он результативными действиями не отметился, а потом ушёл в АИК.

Джордан Ларссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В Швеции Ларссон оформил 3+2 по системе «гол+пас» в 11 играх, вернулся в «Спартак» и разорвал контракт, хотя у полузащитника оставался ещё один год по соглашению. Таким образом, «Спартак» потерял деньги с возможной продажи шведа – по данным Transfermarkt он оценивается в € 8 млн.

Эрик Ботхейм, «Краснодар»

«Краснодар» заплатил € 7,5 млн «Будё-Глимт» за Ботхейма. Форвард не провёл ни одного матча, а в марте воспользовался возможностью приостановки контракта. 18 мая он расторг соглашение с «быками». Таким образом, «Краснодар» потратил впустую очень много денег. Ботхейм же меньше чем через два месяца подписал четырёхлетний контракт с «Салернитаной». Итальянскому клубу норвежец достался бесплатно. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 4 млн.

Виктор Классон, «Краснодар»

Классон выступал за «Краснодар» пять лет. В 2017 году «быки» заплатили за него € 2 млн. За это время полузащитник с лихвой отбил эти деньги, отметился 43 голами и 31 результативной передачей в 147 матчах. Кроме того, швед был лучшим бомбардиром команды в сезоне-2018/2019 и дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Да, соглашение Классона истекало этим летом, но он был одним из ведущих игроков «Краснодара» и мог получить новый контракт. В марте игрок не ушёл в аренду, а разорвал соглашение и сразу же подписался на четыре года с «Копенгагеном».

Если бы Классон был бы продан «Краснодаром», то с большой вероятностью дороже, чем обошёлся его трансфер в стан «быков». В «Краснодаре» же, несмотря на массовый уход легионеров, отнеслись к ним очень уважительно.

Виктор Классон экс-полузащитник «Краснодара» «Были быстрые сборы. Добраться до дома было непросто, потому что почти на всём юге России закрыто воздушное пространство, и выехать за пределы страны сложно. «Краснодар» нам помог. Они организовали автобус, чтобы мы могли добраться до Сочи. Это было семичасовое путешествие из Краснодара по извилистым дорогам вдоль Чёрного моря под проливным дождём. В автобусе были футболисты с семьями: беременные жёны и больные дети, которых рвало.



Из Сочи на организованном клубом самолёте мы вылетели в Стамбул, а оттуда каждый своим ходом отправился домой. С момента выезда из Краснодара до возвращения домой прошло полтора дня. Сейчас мы с родителями в Вернаму (Швеция). Мы никогда не забудем весь тот стресс, когда нам предстояло уезжать, и ту автобусную поездку в Сочи. Это была особенная поездка. Очень приятно, что это закончилось и мы можем отдохнуть здесь, дома».

Реми Кабелла, «Краснодар»

Кабелла перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена» за € 12 млн. За два с половиной года он провёл 62 матча, отметился 17 голами и 11 передачами. У Кабелла, как и у Классона, контракт истекал летом. Он не стал его приостанавливать и попросту разорвал. Через месяц француз перешёл в «Монпелье», где сыграл пять матчей до конца сезона-2021/2022. 10 июля Кабелла подписал однолетний контракт с «Лиллем». Туда он перешёл в статусе свободного агента. Кроме того, «Краснодар» не получил никаких денег при переходе Реми в «Монпелье». Треть от € 12 млн «быки» уж точно могли отбить, если бы продали игрока.