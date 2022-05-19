Клубам РПЛ пора волноваться? Как дорогой легионер «кинул» «Краснодар»

Ботхейма брали за € 8 млн, а он так и не сыграл ни одного матча. И расторг контракт по странной причине.

«Краснодар» лишился ещё одного легионера, про которого вы могли забыть. Зимой клуб покинули девять иностранцев, но разорвали контракт лишь двое. Среди тех, кто предпочёл приостановить соглашение, оказался Эрик Ботхейм. Нападающего взяли у «Будё-Глимт» в декабре — по информации «РБ Спорт», за € 8 млн (норвежские СМИ оценивают трансфер ещё дороже — почти в € 10 млн с учётом бонусов). Эрик провёл с командой сборы, но так и не сыграл ни одного официального матча.

Всё это время оставалась вероятность, что Ботхейм вернётся. Вчера ситуация резко изменилась — за «Краснодар» он больше не сыграет.

Что случилось?

Агент Джим Сольбаккен, представляющий интересы Ботхейма, заявил о расторжении контракта между игроком и «Краснодаром»: «В сложившихся обстоятельствах Эрик не чувствовал, что у него есть выбор». Судя по молчанию клуба, соглашение (которое, к слову, должно было действовать до 2025 года) было расторгнуто в одностороннем порядке.

Эрик Ботхейм Фото: fckrasnodar.ru

В своих соцсетях агент добавил, что расставание Ботхейма с «Краснодаром» случилось в соответствии с дополнением к статье 14 регламента ФИФА о статусе и трансферах футболистов. Содержание этого раздела может вас удивить. Статья называется так: «Расторжение договора по причине невыплаты заработной платы». А вот что там внутри:

1-я часть. В случае если клуб в отсутствие законных оснований не выплачивает игроку минимум две месячные зарплаты в срок, у футболиста появляется уважительная причина для расторжения контракта. Для разрыва соглашения он обязан в письменной форме объявить клубу-должнику дефолт и предоставить как минимум 15 дней для полного исполнения финансовых обязательств. Альтернативные условия договоров, существовавших на момент вступления в силу настоящего положения, могут быть рассмотрены.



2-я часть. В случае если футболист получает зарплату не на ежемесячной основе, то сумма за два месяца должна быть рассчитана пропорционально. Задержка выплаты суммы, равной минимум двум месячным зарплатам, также может рассматриваться в качестве уважительной причины для игрока, чтобы расторгнуть контракт. При этом он должен выполнить условие, описанное в 1-й части.



3-я часть. Коллективные договоры, законно заключённые работодателем и работником на национальном уровне в соответствии с национальным законодательством, могут отклоняться от принципов, изложенных в 1-й и 2-й частях.

Если коротко, агент Ботхейма уверяет, что контракт расторгнут из-за невыплаты зарплаты на протяжении минимум двух месяцев. Напоминаем: соглашение было приостановлено в марте.

Так вообще можно?

Сторону Ботхейма мы услышали, поэтому теперь вопросы к «Краснодару». «Быки» до сих пор не выступили с заявлением об уходе норвежца, а на наш запрос ответили так: «Клуб не комментирует эту информацию».

На данный момент история выглядит максимально мутно. Посудите сами: футболист разрывает контракт в одностороннем порядке, его агент ссылается на неочевидный пункт регламента, который фактически обвиняет клуб в невыплате зарплаты, а сам клуб никак на это не реагирует. Уже сутки мы знаем о разрыве соглашения только от одной стороны.

Ещё один важный нюанс — условия трансферного договора между «Краснодаром» и «Будё-Глимт». В апрельском интервью генеральный директор норвежского клуба Фроде Томассен намекнул, что сделка подразумевает несколько траншей и что санкции отложили выплаты со стороны «быков» на неопределённый срок. При этом он уверяет, что в «Будё-Глимт» не переживают о деньгах.

Важно и то, чем закончится эта история. Если выяснится, что Ботхейм нашёл лазейку, позволяющую сбегать из России и оставлять клубы без возможности хоть как-то компенсировать расходы, то боссам команд РПЛ придётся поволноваться.

Где сейчас Ботхейм?

После отъезда из «Краснодара» в марте 22-летний норвежец вернулся на родину и с тех пор тренируется с командой «Стабек», выступающей во втором по силе дивизионе. Местные СМИ следят за Ботхеймом — всё-таки это один из самых дорогих футболистов в истории страны.

О будущем Эрика даже спросили капитана «Стабека» Симена Вангберга. Вот ответ:

— Ботхейм не делает никаких намёков насчёт своего следующего клуба, но я пытаюсь его расспрашивать. Надеюсь, он отправится в одну из команд итальянской Серии А. Посмотрим, каким будет его выбор в итоге. Я пытаюсь уговорить Эрика остаться с нами ещё на полгода, но, наверное, у него всё же другие планы.