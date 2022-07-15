«Цель «Спартака» — золотые медали». Что нужно знать о возвращении чемпионата России

Российская Премьер-Лига возвращается. Сегодня матчем «Химки» – «Зенит» начнётся новый сезон. «Чемпионат» подготовил небольшие превью к каждой игре, в которых затронул самые главные изменения в командах за последние два месяца.

«Химки» – «Зенит», 15 июля, 20:00

«Химки» ни разу в истории не обыгрывали «Зенит». Кроме того, за последние 15 лет подмосковный клуб проиграл 11 матчей с общим счётом 7:29.

Этим летом к экс-спартаковцам в «Химках» (Глушаков, Мирзов, Руденко) присоединились Антон Митрюшкин, Аяз Гулиев и Денис Давыдов. При этом, по данным Transfermarkt, трансферная стоимость всех игроков «Зенита» больше, чем стоимость состава «Химок», почти в восемь раз.

Денис Глушаков и Резиуан Мирзов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Зенита» всё неплохо. Сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, отпустили Крицюка в Португалию, Алберто – в Бразилию, плюс завершились контракты у Дзюбы и Оздоева. На их места пришли Иван, Мантуан, Бакаев, Родригао и Кассьерра. Игра с «Химками» пройдёт на «Арене Химки» и будет показана на «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 19:30 мск.

ЦСКА – «Урал», 16 июля, 15:00

Последний раз «Урал» выигрывал у ЦСКА в 2009 году. Этим летом екатеринбуржцы усилили состав молодыми игроками: пришли Сунгатулин из «Спартака-2», Эммерсон, Каштанов из «Родины», Коновалов из «Рубина» и Бевеев из «Енисея». Среди потерь – Панюков и Аугустыняк.Что касается ЦСКА, то, помимо смены тренера (пришёл Федотов), красно-синие взяли Гайича из «Црвены Звезды». При этом клуб покинули Бохинен, Магнуссон, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Бийол, приостановил контракт Сигурдссон. ЦСКА в начале сезона ждёт лёгкий календарь, поэтому когда брать очки, если не сейчас? Матчем с «Уралом» откроется субботний игровой день на «ВЭБ Арене». Встречу покажут на «Матч Премьер» в 14:55.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Оренбург» – «Крылья Советов», 16 июля, 17:30

Последний раз команды встречались друг с другом в тогда ещё ФНЛ в ноябре 2020 года. Сильнее был «Оренбург» (2:1). Но с того момента команды сильно изменились. Стоит отметить, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не одержал ни одной победы в шести матчах с «Оренбургом». Сейчас ему сделать это будет ещё сложнее – самарцы продали летом Зиньковского и Сарвели, но не взяли новичков. Глушенков, Барач и Гапонов (которые уже были в команде) подписали полноценные контракты с клубом.

Что касается «Оренбурга», то в клуб на смену Ойеволе, Обухову и Фамейе пришли Оганесян, Мансилья, Акоста, Башич, Марин и Павловец. Дебют в Премьер-Лиге ждёт главного тренера Марцела Личку. Он возглавил «Оренбург» в ФНЛ в конце августа 2020 года. Матч в прямом эфире покажет «Матч Премьер» в 17:25.

«Ахмат» – «Спартак», 16 июля, 20:00

«Спартак» поведёт в новый сезон Гильермо Абаскаль. Как показал Суперкубок России, у красно-белых много проблем. И, похоже, переходы Рыбуса и Зиньковского их не решат. Плюс у красно-белых очень тяжёлый календарь, но в 1-м туре Абаскаль проиграть не должен – «Спартак» набирает очки в Грозном семь лет подряд.

Евгений Мележиков гендиректор «Спартака» «Цели я определил для команды. Они приняты советом директоров. Это золотые медали чемпионата России, а также финал Кубка России, по большому счёту – победа. Вы должны понимать цели и задачи. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи: максимальная концентрация на всей этой длинной дистанции и работа команды на результат в каждом матче».

«Ахмат» усилился Журавлёвым, Тодоровичем (провёл прошлый сезон на правах аренды), Опариным, Ильиным, Олейниковым и Агаларовым. Скорее всего, вся игра грозненской команды будет строиться через лучшего бомбардира сезона-2021/2022. Матч «Ахмат» – «Спартак» покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 19:55.

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Торпедо» – «Сочи», 17 июля, 15:00

«Торпедо» сохранил летом костяк команды и усилил его экс-спартаковцем Кутеповым и Рейхманом из «Краснодара». В отличие от «Сочи», у автозаводцев смены тренера не было – в новый сезон команду поведёт Александр Бородюк. Южанам под руководством Гаранина будет тяжело – на смену Родригао и Кассьерре пришли «сырая» молодёжь из тверской «Волги» и Владислав Сарвели. Похоже, в этом сезоне «Сочи» не удастся попасть в топ-3, так как команда сильно видоизменилась. Матч пройдёт на «Арене Химки», прямая трансляция на «Матч Премьер» начнётся в 14:55.

«Локомотив» – «Нижний Новгород», 17 июля, 17:30

У обеих команд новые тренеры – «Локомотив» возглавил (правда, формально) Йозеф Циннбауэр, а «Нижний Новгород» принял Михаил Галактионов. Железнодорожники работают на трансферном рынке слегка пассивно: взяли защитника Лукаса Фассона и форварда Марко Раконьяца. «Нижний Новгород», помимо того, что взял в аренду Дмитрия Рыбчинского у «Локомотива», подписал Мамаду Майга, Вячеслава Кротова, Эдгара Севикяна и Константина Шильцова. Интересно будет посмотреть, как покажет себя в атаке Севикян, игравший в Испании за «Леванте». Матч пройдёт на «РЖД Арене» и будет показан на «Матч Премьер» в 17:25.

Михаил Галактионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Краснодар» – «Факел», 17 июля, 20:00

Две команды встречались между собой один раз — в 2011 году в Кубке России. Тогда «Краснодар» проиграл 1:2, а единственный гол в составе «быков» забил Александр Ерохин. Этим летом на трансферном рынке «Краснодар» решал проблемы с легионерами – Кайо и Джон Кордоба вернулись, Тонни де Вильена перешёл в «Эспаньол», Гжегож Крыховяк ушёл в аренду в «Аль-Шабаб». Единственным усилением стал Ильзат Ахметов. Он пришёл из ЦСКА в статусе свободного агента.

Что касается «Факела», то воронежцы решали проблему со стадионом и взяли семь игроков, включая Илью Свинова из «Спартака». У арендованного вратаря будет шанс дебютировать РПЛ и провести весь сезон не на скамейке. Матч будет показан на телеканале «Матч Премьер», трансляция начнётся в 19:55 по мск.

«Динамо» – «Ростов», 17 июля, 20:00

«Динамо» без трансферов. Команду покинули Ордец, Школик, Н’Жье, Евгеньев, Плиев, Бальбуэна и Комличенко. Последний перешёл в «Ростов» за € 1,5 млн. Место Сандро Шварца занял Славиша Йоканович. «Ростов», помимо трансфера в атаку, усилился Даниилом Уткиным и Евгением Черновым. Кроме того, команда Валерия Карпина осталась без легионеров – Матиас Норманн не вернулся в Россию, а Али Соу воспользовался опцией приостановки контракта. Прервать шестиматчевую гостевую серию без побед в матчах с бело-голубыми «Ростов» может уже в воскресенье. Трансляция на «Матч ТВ» начнётся в 19:30.