«Он писал мне буквально сегодня…» Почему воспитанник «Спартака» Козлов умер в 29 лет

Александр Козлов был одним из главных талантов своего поколения и считался будущим сборной России. Про него говорили, что он станет как минимум вторым Аршавиным, пророчили ему игру в Европе и удивлялись, как ему удаётся возить всех и вся.

И это подтверждалось достижениями: контракт со «Спартаком» в 15 лет, дебют в Лиге чемпионов в 17, множество голов за сборную U17. Но потом произошёл резкий спад из-за травмы – в «Спартаке-2» Козлов порвал передние и задние «кресты», поехал лечиться в Италию, где ему в течение двух месяцев делали операции. Восстанавливаться пришлось долго, на прежний уровень «многообещающего таланта» в итоге вернуться так и не удалось – Козлов засел в ФНЛ, а потом перебрался в чемпионат Армении.

Что случилось сегодня?

К новому сезону-2022/2023 Козлов готовился с «Зорким» из Красногорска, который будет выступать во Второй лиге.

Сегодня Козлов после тренировки пришёл на массаж, где ему начали разминать мышцы, но что-то резко пошло не так.

«У него контракт с «Зорким» подписан не был ещё, потому что денег не так много, а по России надо кататься, – рассказал глава ФК «БроукБойз» и экс-журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров. – Плюс, двое детей. Поэтому он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. А так он во всех лигах играл: в Лфл, Ф-Лиге, на КФК. Сегодня он должен был ответ нам дать. Мы переписывались ещё утром. Но Саня пришёл на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть. По всем признакам — это отрыв тромба. В УМО это всё не просматривается».

Baza тоже заявляет, что у игрока оторвался тромб. А в самом клубе заявили «Чемпионату», что новость о том, что Козлов умер после тренировки клуба (об этом заявил другой журналист – Иван Карпов) – фейк, так как тренировки сегодня не было.

Александр Козлов на поле Фото: CFU2015.COM

Егоров общался с Козловым ещё утром: он приглашал Козлова в команду, и последнюю неделю они много разговаривали.

«У меня просто нет слов. Смотрел его нарезки, какой рывок у него, как он вразрез даёт. Пацаны скептически были настроены, но я им говорил: «Вы посмотрите, вот видео. Давайте позовём его в команду, дадим ему зарплату, премиальные. У него двое детей». Они посмотрели, сказали, что топ. Вчера с Саней встречались. Он не пил, ничего. Мы с ним обсуждали, что и в киберлигу можно заявиться – он в CS играет. Как мы через нас создадим какую-нибудь группу, чтобы он детей тренировал. Вчера Саня говорил, что играет по шесть-семь матчей за выходные иногда. Хотел совмещать Вторую лигу и «Броуков». Очень любил футбол. Талант невероятный. И семью надо было кормить»

Он сегодня мне буквально в 11 часов написал, спросил, может ли он играть и во Второй лиге, и у нас. Я сказал, что нет. Потом спросил у него, подписал ли он контракт, потому что к тому моменту у него ещё не было соглашения с командой».

Александру было 29 лет, у него остались двое детей.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Александра Козлова.