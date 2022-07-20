Черчесов в шаге от вылета из Лиги чемпионов. Россиянина обхитрил бывший тренер «Сатурна»

Станислав Черчесов достаточно легко прошёл с «Ференцварошем» первый раунд квалификации Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей «Тобол» из Казахстана (0:0 в гостях и 5:0 дома). Во втором раунде чемпионам Венгрии досталась команда посильнее – «Слован» из Братиславы. Возглавляет её экс главный тренер «Сатурна» Владимир Вайсс. Играют за словаков Владимир Вайсс-младший (выступал за «Манчестер Сити» и «Рейнджерс»), Юрай Куцка («Милан») и другие достаточно известные в Европе футболисты. При этом «Слован» – принципиальный для «фроди» соперник из-за отношений фанатов клубов: 30 лет назад противостояние «Ференцвароша» и «Слована» закончилось массовыми беспорядками прямо на стадионе.

Сегодня переполненные трибуны красивой современной «Гроупама Арены» гнали хозяев вперёд с первых минут. «Слован» попробовал ввязаться в открытый бой, так что футбол был весёлым – атака на атаку. Уже на шестой минуте команде Черчесова невероятно повезло. После удара Вайсса-младшего со штрафного голкипер сборной Венгрии Денеш Дибус (недавно он поучаствовал в разгроме англичан в Лиге наций – 4:0) вытащил мяч с линии, а оказавшийся первым на добивании защитник Юрий Медведев умудрился не попасть в пустые ворота. Не стал игрок «Слована» обижать соотечественника. Медведев родился в русской семье в Казахстане, а в детстве уехал с семьёй в Чехию и имеет гражданство этой страны.

Но «Ференцварош» всё же завладел территориальным и игровым преимуществом. За счёт командного движения и хорошего движения мяча чемпионы Венгрии создавали моменты. Черчесов, судя по всему, стремился избежать ненужного риска: его команда быстро разворачивала своё наступление с фланга на фланг, избегая комбинирования по центру – любой перехват мог привести к опасному контрвыпаду. На штрафной словаков «фроди» ответили своим. Норвежец Кристоффер Закариассен выиграл воздух и пробил в крестовину. Затем голкипер «Слована» Адриан Хован совершил красивый сейв – вытащил из «девятки» мяч, пущенный самым креативным игроком «Ференцвароша» Токмаком Нгуеном.

К перерыву хозяева превосходили гостей по статистике владения мячом (66% против 34%) и ударов – 5:4 (в створ – 2:2). Недоставало венграм только концовочки. Возникла по ходу первого тайма и стычка на поле. Она началась из-за того, что армянского полузащитника «Слована» Тиграна Барсегяна болельщики закидывали пластиковыми стаканами с напитками. Тот затягивал подачу – игроки «Ференцвароша» возмутились.

После перерыва команда Черчесова продолжила оказывать давление на оборону «Слована», но ближе к исходу часа матча темп упал. Это вполне устраивало словаков. У «Ференцвароша» пропали моменты, а попытки обхитрить испанского судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и заработать пенальти не приносили успеха.

В этот непростой отрезок для «Ференцвароша» очень важно было не пропустить контратаку на фоне усталости. Команда Черчесова справилась с этой задачей, а на 70-й минуте всё же забила. Центрхав Аисса Лайдуни открылся между линиями и сделал передачу на Нгуена, который забежал за спины защитников. Темнокожий норвежец прострелил на своего соотечественника Закариассена, и тот забил ударом в касание. Классная комбинация!

«Ференцварош» – «Слован» – 1:2 Фото: fradi.hu

После этого хозяева стали играть на удержание счёта 1:0, но не сохранили минимальную победу. Через 11 минут гости отыгрались после необязательного фола вышедшего на замену Стипе Лончара и штрафного. Защитники «Ференцвароша» проиграли первое касание, а заметно «подсевший» Эльдар Чивич упустил грузинского центрбека Гурама Кашию.

Скамейка у «Слована» вообще сильнее, чем у «Ференцвароша». Это тоже отразилось на результате. Пожалуй, Черчесов ошибся, не сняв с игры Чивича, и ещё через пять минут левый защитник хозяев выступил в роли зрителя, когда Барсегян забивал второй гол гостей. Вайсс перехитрил Черчесова. Построил игру так, что у его команды осталось больше энергии на последнюю четверть часа.

В компенсированное время «фроди» организовали штурм ворот «Слована». Словаки в панике едва не забили в свои – спасла штанга. Тут Черчесову не повезло. Во втором тайме «Ференцварош» нанёс в два раза больше ударов (6:3), тем не менее уступил по попаданиям в створ (1:2). Словаки идеально реализовали свои моменты, и теперь российский тренер в шаге от вылета из Лиги чемпионов.