«На Лигу чемпионов летали на военных самолётах». УЕФА запретил ЦСКА играть дома в 1990-х

Осенью 1991-го ЦСКА завоевал золотые медали последнего чемпионата СССР по футболу. А через год московская команда пробилась в восьмёрку лучших клубов Европы, прибив великую «Барселону». По итогам жеребьёвки армейцы попали в один квартет с «Марселем», «Брюгге» и «Рейнджерс», но провели все три домашних матча на нейтральном поле. Сезон-1992/1993 оказался для армейцев дебютным в Лиге чемпионов (ранее команда играла в Кубке чемпионов).

ЦСКА отыгрался с 0:2 на «Камп Ноу». Матч не показали по российскому телевидению

В ноябре ЦСКА сотворил сенсацию. Молодая команда Геннадия Костылева хлопнула грозную «Барселону», которой руководил Йохан Круифф. После ничьей в Москве (1:1) мало кто верил в успех молодой команды на «Камп Ноу». Кажется, и звёзды каталонской команды заранее уверовали в победу.

«В первые 20 минут наша команда не вылезала из своей штрафной площади, а потом ситуация изменилась, — рассказал «Чемпионату» Анатолий Коробочка, занимавший в 90-е годы пост начальника ЦСКА. — Потом хозяева действовали вальяжно. Помню, Женя Бушманов забил на последней минуте тайма. А после перерыва мы «Барселону» на поле уже не видели. Когда прозвучал финальный свисток, на стадионе стояла такая тишина, что можно было услышать полёт мухи. Хорошо помню, как Стоичков перед игрой общался с Игорем Корнеевым и Димой Кузнецовым. Они уже тогда выступали за «Эспаньол». Христо с некоторым пренебрежением говорил: «Что вообще за команда этот ваш ЦСКА? Накидаем им». А после матча мы поехали в ту часть города, где болеют за «Эспаньол». Местные жители благодарили за победу. Говорили: «Если захотите пивка попить, то только скажите, что обыграли «Барсу», и вам нальют».

Ветераны ЦСКА: верхний ряд (Александр Гришин, Василий Иванов, Михаил Колесников), нижний ряд (Валерий Минько, Олег Малюков, Дмитрий Карсаков) Фото: из личного архива Михаила Колесникова

ЦСКА ещё по ходу первого тайма проигрывал в два мяча, но в итоге совершил яркий камбэк, забив три мяча подряд. Правда, в России этого не увидели. Матч не показали по ТВ — видимо, телевизионные начальники решили, что смотреть будет не на что. Зато болельщики устроили армейцам тёплый приём по возвращении на родину. Вот что нам рассказал бывший капитан ЦСКА, чемпион и обладатель Кубка СССР Михаил Колесников: «Мы вернулись в Москву ближе к вечеру. Были удивлены, что в аэропорт приехало много наших болельщиков. Конечно, если бы играли домашние матчи группы в России, то и результаты были бы совсем другими».

Представителей клуба не было на жеребьёвке. ЦСКА мог остаться без места в группе

Почему же в дебютной ЛЧ ЦСКА оказался «бездомным»? В сезоне-1992/1993 УЕФА вывел Лигу чемпионов на более высокий уровень, и организационные требования к проведению матчей повысились. Их разработали специалисты маркетинговой компании, которой УЕФА передал все права на ведение дел. Все стороны, включая телекомпании и спонсоров, подписали договор об обязательстве выполнения требований.

Стадионы должны были соответствовать мировым стандартам. Их готовность оценивали по следующим критериям:

вместимость трибун;

освещение;

условия для работы пишущих журналистов и телевидения;

залы для пресс-конференций;

строго оговорëнное количество видеокамер для показа матчей со всех точек.

Высочайшие требования предъявляли к дизайну рекламы спонсоров. Её необходимо было размещать:

на входных билетах;

на программках к матчу;

на аккредитационных карточках журналистов и официальных лиц;

на плакатах и афишах;

на флагах и щитах на подступах к спортивному сооружению;

на спинках сидений.

«У нас невозможно было размещать рекламу на спинках сидений из-за отсутствия таковых, кстати, даже на лучшем стадионе страны «Лужники», — говорил в 1992 году генеральный секретарь Российского футбольного союза Владимир Радионов. — Спинки там есть только в ложе для почётных гостей. В Москве есть только один стадион, который более-менее соответствует требованиям. Но представьте, декабрь, вдруг 15-20 градусов мороза или обильный снегопад, который завалит всё. Что тогда? Матч окажется под угрозой срыва.

Играть где-то на юге, допустим, в Сочи? Но это нереально, поскольку за столь сжатые сроки просто физически невозможно подготовить местный стадион так, чтобы он вышел на уровень требований УЕФА. Исходя из вышесказанного, было принято решение играть за рубежом, где и климат помягче, а главное — стадионы соответствуют норме. Хотя, что поделаешь, из-за этого армейский клуб понесёт определённые расходы. К тому же, сыграв один матч на нейтральном поле, армейцы автоматически вынуждены и два других домашних матча проводить там же, чтобы ни у кого из соперников не было преимуществ перед другим — таково условие УЕФА».

В пресс-релизе ЦСКА объяснил ситуацию своим поклонникам: «Предвидя недоумение болельщиков по поводу переноса трёх домашних матчей Кубка европейских чемпионов, которые ЦСКА вынужден будет провести на нейтральных полях, мы посчитали своим долгом объяснить, что в этом нет нашей вины. Просто ни один из стадионов России, за исключением «Лужников», взявших, кстати, зимний отпуск, к сожалению, не соответствует чрезвычайно жёстким требованиям, предъявляемым УЕФА к турнирам подобного рода».

«Нам сказали, что в «Лужниках» не хватает света — по этой причине стадион не допустили к проведению матчей ЛЧ, — вспоминает Коробочка. — На жеребьёвку группового этапа приехали представители «Барселоны», а наших не было. Каталонцы рассчитывали, что ЦСКА не допустят из-за проблем со стадионом. Я тогда уговорил президента клуба Мурашко написать бумагу и делегировать наши полномочия моему немецкому другу Дитеру Фитцу. Он присутствовал на совещании, и когда его спросили, где ЦСКА проведёт домашние матчи, то он ответил, что в Германии. Не будь Дитера на жеребьёвке, наше место в группе получила бы «Барселона». УЕФА, кстати, тогда выделил нам средства на аренду немецких стадионов. Конечно, ребятам было очень обидно, но они ничего не могли сделать».

Бывший капитан ЦСКА Колесников рассказал, как команда восприняла новость о проведении домашних матчей за рубежом: «Изначально был вариант с Испанией, потом появилась Германия. Естественно, футболисты не очень хорошо восприняли такую новость. Наши болельщики — это всё. Мы бы, конечно, сыграли в морозной Москве на любого качества поле. Понимали, что в Германии наших болельщиков не будет. Привезут батальон или роту солдат — и всё. И то не солдат, а офицеров. Был ещё военный оркестр. В общем, кого могли, тех и набирали».

Армейцы готовились к ЛЧ на военной базе в Германии. На один из матчей чуть не опоздали из-за поломки автобуса

18 ноября ЦСКА вылетел в Германию, где и проходила подготовка к первым матчам группового раунда Лиги чемпионов. Тренировалась на военной базе Западной группы войск. Это подразделение Вооружённых сил СССР (после — России) находилось на территории Германии вплоть до 1994 года.

Об условиях проживания рассказал Колесников: «Практически каждый год ездили на базу в Германию, где находилась группа советских войск. Тогда ведь не было путешествий на сборы в Испанию или Турцию. На базе было достаточно хорошее солдатское поле. Мы жили в генеральском штабе, своего рода закрытая территория. Питались в офицерской столовой, ходили в русскую баню, сауна была. Жили в генеральской общаге: «старики» в одноместных номерах, а молодёжь — в общей комнате. Было весело. А за день до игры уже непосредственно перебирались в гостиницу в Берлин и там ночевали перед матчем».

«Каких-то экскурсий у ребят запланировано не было. Все силы были брошены на подготовку к ответственным матчам. А вот когда я ещё играл, то нам на базе предлагали и в танке покататься, и пострелять. 1990-е — тяжёлое время. У тех ребят из ЦСКА были мысли, что надеть да что обуть. А в Германии были достаточно хорошие условия проживания», — вспоминает Коробочка.

ЦСКА — чемпион СССР Фото: Из личного архива Михаила Колесникова

По воспоминаниям Колесникова, кое-какая культурная программа в Германии всё же была: «К военным с концертом приезжала Маша Распутина. Ну и мы сходили в дом культуры. Очень понравилось выступление, Маша всем подняла настроение. Великолепная певица. Можно сказать, что Распутина нас вдохновила».

Коробочка рассказал, как команда чуть не опоздала на один из матчей: «В Германии была ещё одна интересная история. Мы отправились на очередной матч. Выехали с базы на автобусе до Франкфурта, а там должны были сесть на самолёт. Но до аэропорта добрались с приключениями. По пути у нас сломался автобус, при этом он ещё проехал какое-то время. За нами следовал немецкий полицейский, который внимательно следил, как долго протянет автобус. Когда тот окончательно заглох, немец помог нам, вызвав несколько машин такси. Очень любезный парень. Нас тогда в автобусе было человек 35-40. В аэропорту я покупал билеты на ходу, а рейс задержали на час. Самое интересное, что никто из других пассажиров не высказал претензий, кто-то даже аплодировал».

ЦСКА летал на военных самолётах. Поездки на Дальний Восток превращались в кошмар

В 90-е годы футболисты ЦСКА часто летали на военных самолётах. Их же использовали и во время Лиги чемпионов. «Летали из Чкаловска, с военных баз, — рассказывает Колесников. — Генеральские были самолёты, ИЛ-18. Нам нравился с четырьмя пропеллерами, он на дальняк летал. Были и обычные ТУ-154, а также ТУ-134. Тогда же обходились без чартерных рейсов, а эти самолёты были закреплены за военной группой войск. В целом всё было комфортно. Летали одни, без других пассажиров. Можно было кресло перед собой опустить и ноги вытянуть — удобно».

«На Лигу чемпионов команда летала на хороших военных самолётах, — уточняет Коробочка. — Да, на некоторых были боковые сиденья, но в целом всё нормально. А вот в Высшей лиге ребята как-то летели на Дальний Восток с пятью дозаправками. Огромное количество времени провели в пути. Да и самолёты иного типа, сервис там был далёк от идеального».

ЦСКА — обладатель Кубка СССР 1991 года Фото: Из личного архива Михаила Колесникова

Армейцы заняли последнее место в группе. Команде не хватило опытных игроков

В группе у ЦСКА не задалось. Молодые ребята Геннадия Костылева не одержали ни одной победы и заняли последнее место в квартете. В первом матче под непрекращающимся дождём уступили «Брюгге» в Бельгии — 0:1. Слово Михаилу Колесникову: «Брюгге — маленький городишко. Обычный стадион. Чем-то напоминает нашу арену в Химках. Однако им разрешили играть на своём поле, а нам — нет. Но зато в Бельгии стадион был полностью забит на матче».

В итоге ЦСКА дважды проиграл «Брюгге», уступил в Германии «Рейнджерс» и провалился в Марселе — 0:6. На «Велодроме» отличились фанаты.

— Мы тогда больше смотрели, что вытворяли наши болельщики, нежели за самой игрой, — говорит Коробочка. — Это шутка, конечно. У российских болельщиков были билеты на сектор, где сидели зажиточные граждане. По ходу матча наши ребята (их было человек шесть-семь) разделись, сняли ремни и разогнали всех, кто сидел в этом секторе. Потом подоспела полиция, не использовавшая грубую силу. Ребят увели, а затем просто пересадили в другой сектор, где никого не было.

В целом на каждом выездном матче Лиги чемпионов чувствовалась праздничная атмосфера, на стадионе была куча людей. А ещё там никаких проблем с освещением. Вспоминаю наш матч с «Барселоной» в «Лужниках» — тускловатый свет. В Испании и Германии было ярко, там хоть весь газон можно в деталях рассмотреть.

Василий Иванов (слева) и Валерий Минько (справа) против Дидье Дешама в матче с «Марселем» Фото: Из личного архива Василия Иванова

За весь групповой турнир ЦСКА набрал два очка — ничьи с «Марселем» (1:1) и «Рейнджерс» (0:0). Французский клуб в итоге выиграл группу и вышел в финал, где победил «Милан». Колесников убеждён: не устрой ЦСКА годом ранее массовую распродажу, премьера в ЛЧ прошла бы гораздо удачнее: «Нам не хватило пацанов, которые уехали из ЦСКА за год до этого. Это были опытные ребята. Молодёжью такие турниры нельзя проходить. В одной игре можно выстрелить, а на дистанции — тяжело. Будь те пацаны в ЦСКА, мы бы играли с «Марселем» на равных, а не 0:6. Думаю, поборолись бы за выход из группы. А такие команды, как «Брюгге» и «Рейнджерс», могли спокойно прибивать и тут, и там».

С мнением Колесникова согласен и Коробочка: «Не хватило опыта, знаний. В начале 1990-х у ЦСКА была команда-монолит. А потом ушли Брошин, Корнеев, Кузнецов, Галямин, Татарчук. Тяжело играть в Лиге чемпионов молодыми пацанами. Проведи те ребята хотя бы ещё 50 матчей в Высшей лиге, результат мог быть иным. У нас ведь ещё по ходу ЛЧ ушёл Серёжа Фокин, которому я помог переехать в Германию, в «Айнтрахт» из Брауншвейга. Немцы ещё удивлялись: «Он точно хочет уйти из клуба-участника ЛЧ в нашу вторую лигу?». А ребятам в 1990-е хотелось больше тепла и возможности заработать. Серёжа, например, так и остался жить в Германии».