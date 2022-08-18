Сборная самых дорогих футболистов РПЛ. Из «Спартака» — всего один игрок

«Чемпионат» составил сборную самых дорогих футболистов национальной лиги, исходя из их актуальной рыночной стоимости на Transfermarkt. За основу взяли самую популярную игровую схему 4-2-3-1. И вот какая команда-мечта получилась.

Вратарь: Матвей Сафонов, «Краснодар» – € 16 млн

Самый дорогой голкипер РПЛ прямо сейчас выступает за «Краснодар». Сафонов оценивается в € 16 млн. В нынешнем сезоне вратарь уже подтвердил свой высочайший класс: совершил несколько крутых спасений в игре с «Факелом» (2:2), сделал 8 сейвов с «Уралом» и провёл два «сухих» матча — с «Локомотивом» (3:0) и «Динамо» (0:0). Всего в пяти играх Матвей пропустил семь мячей, но обвинить в каком-либо из них его трудно. Действующий контракт капитана «быков» рассчитан до лета 2023 года.

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Правый защитник: Вячеслав Караваев, «Зенит» – € 6 млн

Самый дорогой правый защитник представляет «Зенит». Правда, в нынешнем сезоне Караваев ещё не провёл на поле ни минуты. Весной 2022 года игрок перенёс операцию на бедре и продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе. В минувшем розыгрыше РПЛ Караваев провёл 17 матчей, отдал две голевые передачи и получил одну жёлтую карточку.

Центральный защитник: Георгий Джикия, «Спартак» – € 8 млн

Капитан «Спартака» – самый дорогой центральный защитник лиги. В нынешнем сезоне Джикия только раз остался вне состава из-за повреждения. У него 247 игровых минут и пока ни одного результативного действия.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Игорь Дивеев, ЦСКА – € 6 млн

Вторым по стоимости центральным защитником в РПЛ является Игорь Дивеев из ЦСКА. Воспитанник «Уфы» неизменно появлялся основном составе во всех матчах чемпионата и ни разу не уходил с поля досрочно. Ни голов в активе, ни предупреждений в пассиве у него пока нет. Контракт Дивеева с красно-синими рассчитан до лета 2024 года.

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый защитник: Дуглас Сантос, «Зенит» – € 16 млн

Самым дорогим левым защитником РПЛ с огромным отрывом является Дуглас Сантос, выступающий за «Зенит». € 16 млн – это вообще один из самых высоких ценников в нашей лиге. В клубе Дуглас незаменим: все пять матчей отработал от начала до конца.

Центральный полузащитник: Вильмар Барриос, «Зенит» – € 20 млн

Очередной представитель действующих чемпионов России. Transfermarkt оценивает Барриоса в € 20 млн. Колумбиец – железный игрок основного состава «Зенита»: отыграл все пять встреч от стартового до финального свистка. Результативных действий пока не совершал, предупреждений не получал. Действующий контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года.

Вильмар Барриос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Вендел, «Зенит» – € 19 млн

Легион «Зенита» предсказуемо оккупировал рейтинг. Все иностранцы внесли огромный вклад в успех команды в прошлом сезоне. Место одного из центральных полузащитников занимает Вендел. В этом сезоне бразилец отыграл все пять матчей, в которых успел забить два гола. Transfermarkt оценивает его в € 19 млн.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник: Клаудиньо, «Зенит» – € 18 млн

Ещё один бразилец «Зенита», пусть и временно выбывший из строя из-за травмы. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провёл четыре матча в РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи. Только встречу с ЦСКА вынужден был пропустить. Но там справились и без него.

Правый полузащитник: Малком, «Зенит» – € 22 млн

Малком — самый дорогой футболист РПЛ. Дирижёр «Зенита» на старте сезона забил один гол (зато какой важный — в ворота ЦСКА) и отдал четыре результативные передачи. Но, кажется, пик стоимости Малком уже миновал. Во времена выступлений за «Бордо» он оценивался вдвое дороже — в € 45 млн.

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар» – € 15 млн

Самым дорогим нападающим лиги неожиданно стал Кордоба. Вот только игра Джона этим летом и близко не соответствует этому статусу. В нынешнем сезоне он трижды вышел на поле и дважды оставался вне заявки. Как результат — 0 результативных действий за 196 минут да ещё и смазанный пенальти.

Левый полузащитник: Арсен Захарян, «Динамо» – € 15 млн

Один из самых талантливых молодых россиян стабильно привлекается в национальную команду и уже оценивается в € 15 млн. В текущем чемпионате Захарян провёл четыре матча. На старте сезона забил один гол («пушка» в ворота «Торпедо»), отдал две результативные передачи и успел удалиться. Воспитанником «Динамо» интересуются и в Европе.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасные: Игорь Акинфеев (ЦСКА) / Александр Селихов, Александр Максименко (оба – «Спартак») / Иван Куарежма («Зенит») – € 2,5 млн; Деян Ловрен («Зенит») – € 4,5 млн; Дмитрий Баринов («Локомотив») – € 10 млн, Даниил Фомин («Динамо») – € 9 млн, Далер Кузяев («Зенит») – € 9 млн; Квинси Промес, Александр Соболев (оба — «Спартак») – € 9 млн.