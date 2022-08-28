Чудо-гол и чудо-промах. «Краснодар» выиграл удивительный матч и уже в топ-3 РПЛ!

Дебют у новых тренеров «Торпедо» Николая Ковардаева и Николая Савичева был – не позавидуешь! Чёрно-белые все 90+ минут игры с чемпионом в Санкт-Петербурге сидели на своей трети и уступили по ударам со счётом 1:38. Савичев пообещал, что дальше дела пойдут повеселее:

«Тренерский штаб сработал хорошо, но на сегодняшний день «Зенит» – команда не нашего уровня. С другими командами будем играть иначе, более агрессивно. Чуть‑чуть недоработали».

И каким же мы увидели «Торпедо» сегодня во встрече с «Краснодаром»?

После 37 минут матча в статистике команды Ковардаева и Савичева было ноль ударов. И только незадолго до перерыва левый вингер Эркинов нанёс первый удар «Торпедо» – из-за штрафной, заблокированный. И в этой ситуации мяч не долетел даже до Сафонова. Тем не менее от игры чёрно-белых не веяло безнадёгой.

Они в первом тайме провели несколько опасных атак, а появление в основе почти 40-летнего Лебеденко добавило торпедовскому футболу интеллекта. Перед перерывом Лаптев вообще простил «Краснодар», когда Сафонов был уже отыгран, а в воротах оставался только Бородин – центрфорвард умудрился пробить в центрального защитника. Один из самых курьёзных промахов сезона!

«Торпедо» сделало к перерыву 209 передач – почти столько же, сколько за весь матч с «Зенитом» (223). Но всё же большую часть игры с «Краснодаром» глубоко оборонялось по схеме 5-4-1. При этом время от времени центрбеки чёрно-белых совершали грубейшие ошибки, и ещё при счёте 0:0 каждый игрок группы атаки «быков» – Ионов, Кордоба и Олусегун – имел по «стопроцентному» моменту. Нигериец вообще попал в крестовину. Забивал же за форвардов полузащитник Сперцян. Первый гол – результат фирменной комбинации «Краснодара», в которой поучаствовали Рамирес и Кордоба.

За 45 минут «Краснодар» нанёс 12 ударов (в створ – семь). Лучший из них удался Сперцяну на 44-й минуте, когда команда Александра Сторожука заработала штрафной. Идеальное исполнение стандарта от Эдуарда! Теперь у полузащитника 6+2 по системе «гол плюс пас» в семи турах РПЛ. Стенке «Торпедо» не хватило высоты и силы прыжка защищающихся игроков, но в любом случае у Сперцяна получился чудо-гол.

Естественно, во втором тайме «Торпедо» играло уже с другим нападающим – невезучего Лаптева после такого фейла посадили на скамейку. А вскоре после перерыва чёрно-белым ещё раз не повезло. Перекладина спасла «Краснодар» от пропущенного мяча после удара Самсонова, и тут же «быки» забили третий.

Смольников не заблокировал кросс Рамиреса, а проводивший свой второй матч в РПЛ (первый был с «Зенитом») неопытный Прошкин проиграл единоборство Кордобе.

На исходе часа матча на «Арене Химки» случилось ещё одно удивительное событие. Воспитанник «Краснодара» Рейхмен забил со штрафного своей бывшей команде с помощью трёх рикошетов – от Олусегуна, перекладины и Кривцова. Редкий случай! В результате записали автогол на Кривцова.

Во втором тайме «Торпедо» не уступило «Краснодару» по ударам – 9:9 (в створ – 3:3). Но всё равно проиграло, причём крупно. Очень много индивидуальных ошибок у чёрно-белых. В компенсированное время потеря на своей половине поля обернулась для москвичей четвёртым пропущенным мячом. Новичку «быков» Ильзату Ахметову дали свободно пробить с 12 метров. Забавно, что и экс-армеец забил с двух рикошетов.

Благодаря выигрышу у «Торпедо» команда Сторожука поднялась на третье место, где будет находиться до окончания матча «Ростова» с ЦСКА. Беспроигрышная серия «Краснодара» продлилась до пяти матчей. А вот чёрно-белые по-прежнему не знают побед в РПЛ – безвыигрышная серия москвичей составляет уже семь туров. И без усиления состава «Торпедо» будет очень сложно прервать эту серию, кто бы ни тренировал чёрно-белых.