Семак наехал на РПЛ из-за календаря. Но в сложную ситуацию попал не только «Зенит»

Во вторник, 30 августа, Сергей Семак отвечал на обычный вопрос про сложный календарь. У тренера спросили про один день, который «Спартак» получил в качестве преимущества из-за матча Кубка России. Красно-белые сыграли с «Крыльями» во вторник, «Зенит» с «Факелом» – в среду. При этом именно питерцам лететь в Москву на главную игру сентября, которая пройдёт воскресенье, 4 сентября.

Семак сообщил, что их главная задача готовиться. А потом неожиданно выдал спич про расписание на ближайшие недели. Ниже – полная версия ответа.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Мы – единственная команда, и, может быть, ещё «Торпедо», которая играет 2-й тур Кубка через два дня на третий, при этом оба этих матча выездные. Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», обе команды были не против того, чтобы ребята лучше восстановились. Мы не смогли ничего сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются».

Удивительный образ о всеобщей помощи «Зениту» быстро разрушился. Давайте детально – чем же недоволен Семак?

У «Зенита» два матча подряд на выезде за семь дней. А как у конкурентов?

После воскресного матча со «Спартаком» у команды неделя паузы. Дальше – 11 сентября матч дома с «Оренбургом», 14-го – в Самаре с «Крыльями», 17-го – в Москве с «Динамо». Получается три матча (два подряд на выезде) за семь дней.

У «Спартака» матчи растянутся за более долгий срок, но с перемещениями тоже не очень. 11 сентября матч с «Ростовом» в гостях (сложно добираться), потом две игры дома: 15-го — с «Факелом», 18-го – с «Локо». Восемь дней, три матча, один выезд.

А вот у других потенциальных претендентов на медали – ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» — всё куда проще. У команды Федотова три матча в Москве за восемь дней. У «Локо» сначала выезд в Воронеж, потом два матча в Москве за такое же количество времени. А у «Динамо» вообще идеально – выезд в Сочи и два матча на своём стадионе – и всё это аж за девять дней.

Интересно, что в аналогичную с «Зенитом» ситуацию попали «Химки» и «Торпедо». У них тоже два выезда подряд за короткий срок. Но при этом, как мы все понимаем, совсем другие задачи.

Получается, у Питера – самое пекло. Но можно ли было уравнять календарь? Вот что пытался сделать «Зенит».

«Зенит» — «Торпедо» Фото: РИА Новости

«Зенит» и «Оренбург» заранее договорились сыграть матч на день раньше

22 июля РПЛ опубликовала полное расписание матчей до 10-го тура. По моей информации, «Зенит» заранее просил сделать несколько плавающих дат из-за отсутствия календаря на матчи Кубка, чтобы потом уравновесить ситуацию с переездами. Также Питер ещё до публикации от РПЛ договорился с «Оренбургом» поставить их матч на 10-е число. Обычно составители учитывают пожелания обеих команд. И так как «Оренбург» был уверен, что матч пройдёт в субботу, то, по моей информации, они даже купили билеты в Петербург на пятницу. И очень удивились, когда увидели в календаре воскресенье.

23 августа РФС опубликовал календарь Кубка России. Стало понятно, что «Зенит» попадает в сложную ситуацию. Вновь начались консультации с РПЛ, но уже не очень успешные. Позиция лиги, как сообщил источник: для переноса нет оснований.

Через несколько дней после публикации расписания Кубка руководство «Зенита» отправило в РПЛ уже официальное письмо с просьбой сдвинуть матч с «Оренбургом» на день, чтобы иметь больше времени на восстановление перед двумя выездами. Но положительного ответа не последовало. По информации источника, близкого к клубу, после публикации расписания пяти туров в июле «Зенит» без официальных запросов обсудил ситуацию с РПЛ о переносе. Там ответили: если «Оренбург» не будет против – мы не возражаем. Но источник, близкий к лиге, эту информацию опроверг.

Дмитрий Андреев спортивный директор «Оренбурга» «Переговоры между «Зенитом» и «Оренбургом» о переносе очной встречи действительно велись. И нас, и петербуржцев устраивало сыграть в другую дату, но было принято другое решение. Почему решили не переносить матч? Этот вопрос не к нам, а к РПЛ. Именно они отвечают за составление графика проведения матчей.



У «Оренбурга» наберётся 10 туров, из которых лишь два мы играем у себя дома, а остальные восемь — на выезде. В эти восемь игр входят две поездки — в Ростов и Краснодар. Вы понимаете, какая это логистика? Это всё утомляет. Согласен с Семаком, что сейчас график игр стал плотным. С учётом формата Кубка России игры будут проводиться ещё чаще. Из-за этого у футболистов мало времени на восстановление, появляются мышечные травмы. Посмотрим, как будет дальше. Хотелось бы, чтобы график немного растянули, но сейчас такие реалии».

Может ли сейчас что-то сделать «Зенит»? Какова позиция РПЛ?

Судя по всему, у «Зенита» действительно нет юридических оснований для претензии к РПЛ. Всё из-за того, что официальное письмо ушло в лигу только 27 августа. А до этого были лишь устные контакты. Нужный пункт регламента звучит так: «Перенос матча возможен в случае направления в Оргкомитет Соревнования письменных согласий Учреждений-участников соответствующего матча на его перенос не позднее, чем за 21 календарный день до даты проведения матча», – сказано в документе.

То есть последняя дата, когда «Зенит» и «Оренбург» могли отправить письма о переносе, – 20 августа – за 21 день до матча.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Как сообщил источник в РПЛ, «Зенит» действительно обращался в лигу после июльской публикации расписания. Но президент РПЛ Александр Алаев тогда не увидел оснований для переноса. И предложил дождаться расписания Кубка России, чтобы в случае чего изменить даты всех недовольных. Но в итоге их оказалось очень много, поэтому даты в принципе не стали двигать ни для кого.