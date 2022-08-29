«От такой работы арбитра становится страшно». Разбор судейства 7-го тура РПЛ

В РПЛ по-прежнему хватает судейских ошибок. Особенно отметился Василий Казарцев, проваливший стартовый матч 7-го тура РПЛ. Специально для «Чемпионата» судья Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в прошедших встречах Премьер-Лиги.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

Слово Федотову

«Сочи» — «Химки» — 4:1

Василий Казарцев в очередной раз выдал «шедевр». От такой работы арбитра просто страшно становится. Но начнём с того, что Василий испортил казённую вещь — написал на футболке свою фамилию, чтобы не забывали, кто он такой.

Теперь к моментам — это был, наверное, худший матч Казарцева в карьере. На поле вышел испуганный мальчик, который потерялся. Но не сразу — на 11-й минуте он верно назначил пенальти и показал жёлтую карточку Филину. Игрок гостей выставил руку в сторону и попал сопернику по голове. Да, многие говорят про кровь, но кровь не означает, что нужно удалять игрока. За этот момент Казарцева нужно похвалить, но дальше он поплыл. На 21-й минуте он обязан был показывать Филину вторую жёлтую карточку и удалять его с поля. Футболист «Химок» мог убрать ногу, но пошёл в соперника до конца. Это жёлтая карточка, хоть первая, хоть вторая.

На 42-й минуте арбитру кто-то подсказал назначить 11-метровый в ворота «Химок». Разбирался Казарцев долго: если на сборах судьям даётся 10 минут на 10 эпизодов, то тут он один эпизод смотрел пять минут. А главное — решение он принял неправильное. Иванов правильно позвал его посмотреть этот момент, потому что Идову блокировал мяч, а дальше игрок «Сочи» наступил на ногу Брайну и с ором упал на траву. Грубой игры со стороны защитника не было, он просто стелился в подкате в попытке заблокировать мяч. Странно, что у Казарцева ничего не ёкнуло, когда он смотрел эпизод пять минут — если сомневаешься, так долго не можешь разобраться, то в чём проблема признать свою ошибку?

Во втором тайме стало ещё хуже — Василий просто перестал успевать за игрой. На 49-й минуте его помощник выдумал жёлтую карточку для Руденко: можно было свистнуть нарушение, но Казарцев не видел момента, а помощник решил, что там было что-то серьёзное. Но не было никакого срыва атаки. Также на 62-й минуте Василий не успел к штрафной, не увидел фола и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Вмешался VAR, и только после просмотра Казарцев правильно назначил пенальти и показал жёлтую карточку Камышеву.

Оценка 6,3

Казарцев Фото: РИА Новости

«Пари НН» — «Динамо» — 2:2

На 17-й минуте Ян Бобровский принял решение назначить 11-метровый удар в ворота хозяев. Здесь нельзя говорить об ошибке судьи. Но можно отметить, что он долго принимал решение, не сразу назначил 11-метровый — секунд пять точно прошло. Не знаю, подсказал ли ему Турбин, но потом были переговоры. Тюкавин подставился и получил выгоду, но движение игрока хозяев направлено на нападающего, контакт в ногах был, это нарушение. Наверное, девять из 10 арбитров (кроме Казарцева) назначили бы в такой ситуации пенальти. А на 31-й минуте следовало наказать игрока гостей жёлтой карточкой.

Второй 11-метровый назначен правильно. Фернандес не играл в мяч, облокотился на соперника и обхватил его руками — пенальти + жёлтая карточка. А ключевой момент матча — удаление Фернандеса: ему не следовало показывать вторую карточку. Грубости не было, соперник просто прокинул мяч и врезался в него, а защитник сгруппировался. Видимо, Бобровский не видел, что было дальше — а дальше не было никакого срыва перспективной атаки.

Также отмечу решение помощника засчитать второй гол «Пари Нижний Новгород» — мяч полностью не покинул поле, поэтому всё верно — VAR это подтвердил. В целом у Бобровского неплохой матч, такие эпизоды, как с удалением, иногда прилетают. Его за это отмажут.

Оценка 7,8

«Факел» — «Спартак» — 1:4

В первом тайме Любимов просто выпал из игры — повезло, что не было серьёзных нарушений. Он как-то сумбурно бегал, прыгал через мячи, из-за чего в итоге врезался в игрока «Спартака» и упал. По моментам — следовало показывать жёлтую карточку игроку «Спартака» на 27-й минуте, а также удалять Романа Зобнина на 87-й, «Спартак» должен был доигрывать матч в Воронеже в меньшинстве из-за накладки игрока. Но, думаю, этот эпизод повесят на помощника, а Любимов продолжит работать.

Оценка 7,8

Роман Зобнин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:2

Фролов не разобрался на 26-й минуте — нужно было быстрее бежать. Тогда он бы увидел, что игрок «Крыльев» сначала сыграл в мяч, а потом его сбил Опарин. Сухой вовремя вмешался, пригласил посмотреть повтор на предмет показа прямой красной карточки за лишение явной возможности забить гол. Удалили вратаря в итоге правильно.

На 76-й минуте Фролов простил игрока хозяев — следовало показывать жёлтую, а на 87-й разобрался VAR, гол «Ахмата» отменён правильно: на повторе видно, что при подаче на Ильина он был в офсайде.

Оценка 7,8

«Урал» — «Зенит» — 0:4

Шадыханов провёл отличный матч, никаких вопросов к нему нет. Руководил игрой, где надо — разговаривал. В общем, очень понравился.

Оценка 8,4

«Локомотив» — «Оренбург» — 5:1

Левников хорошо работал, но не до конца игры. На 36-й минуте следовало показать жёлтую карточку игроку гостей. А на 90-й минуте он пропустил фол игрока «Оренбурга» в ногах — это нарушение по неосторожности, такое бывает. Но у Кирилла началась паника: вроде хорошо судил, а тут прилетело в концовке. Да, игрок подбил ногу, но тут не было грубости и срыва перспективной атаки, так что после просмотра VAR следовало назначить пенальти, но не нужно было показывать жёлтую карточку.

Оценка 7,7

«Торпедо» — «Краснодар» — 1:4

Кукуляк провёл неплохой матч, можно отметить только один момент — на 63-й минуте он не показал жёлтую карточку игроку хозяев.

Оценка 8,3

«Ростов» — ЦСКА — 0:0

Здесь сразу стоит начать с нашумевшего эпизода на 36-й минуте. Во-первых, нужно сказать, что на сборах разбирали такие эпизоды (например, падение Литвинова в матче с ЦСКА), и рекомендация была одна — продолжить игру. Во-вторых, видно, что после касания Глебова мяч сменил направление — значит, игрок «Ростова» играл в мяч. В-третьих, вопрос контакта. Контакт незначительный был, но Чалов изначально падал не от контакта. Грубости там точно не было. Думаю, ЭСК будет последовательным и поддержит Мешкова. Хотя если бы он назначил 11-метровый удар, VAR не полез бы в этот эпизод. Есть и ещё один показатель, я обычно на него не смотрю, но здесь привести можно — ни Чалов, ни Федотов (который часто спорит с судьями) не возникали из-за этого эпизода, а отреагировали спокойно.

Фёдор Чалов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Я не вижу, чтобы ЦСКА кто-то душил. По ходу матча арбитр пропускал много фолов и в одну, и в другую сторону. Да, был эпизод с неназначенным опасным штрафным на Чалове, но это не тенденция — Мешков просто судит на таком средненьком уровне, от него ничего лучшего не ждут.

Оценка 8,2.

Три лучших арбитра тура: Шадыханов, Кукуляк, Мешков.