«От такой работы арбитра становится страшно». Разбор судейства 7-го тура РПЛ

В РПЛ по-прежнему хватает судейских ошибок. Особенно отметился Василий Казарцев, проваливший стартовый матч 7-го тура РПЛ. Специально для «Чемпионата» судья Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в прошедших встречах Премьер-Лиги.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
Слово Федотову
«Сочи» — «Химки» — 4:1
Василий Казарцев в очередной раз выдал «шедевр». От такой работы арбитра просто страшно становится. Но начнём с того, что Василий испортил казённую вещь — написал на футболке свою фамилию, чтобы не забывали, кто он такой.
Теперь к моментам — это был, наверное, худший матч Казарцева в карьере. На поле вышел испуганный мальчик, который потерялся. Но не сразу — на 11-й минуте он верно назначил пенальти и показал жёлтую карточку Филину. Игрок гостей выставил руку в сторону и попал сопернику по голове. Да, многие говорят про кровь, но кровь не означает, что нужно удалять игрока. За этот момент Казарцева нужно похвалить, но дальше он поплыл. На 21-й минуте он обязан был показывать Филину вторую жёлтую карточку и удалять его с поля. Футболист «Химок» мог убрать ногу, но пошёл в соперника до конца. Это жёлтая карточка, хоть первая, хоть вторая.
На 42-й минуте арбитру кто-то подсказал назначить 11-метровый в ворота «Химок». Разбирался Казарцев долго: если на сборах судьям даётся 10 минут на 10 эпизодов, то тут он один эпизод смотрел пять минут. А главное — решение он принял неправильное. Иванов правильно позвал его посмотреть этот момент, потому что Идову блокировал мяч, а дальше игрок «Сочи» наступил на ногу Брайну и с ором упал на траву. Грубой игры со стороны защитника не было, он просто стелился в подкате в попытке заблокировать мяч. Странно, что у Казарцева ничего не ёкнуло, когда он смотрел эпизод пять минут — если сомневаешься, так долго не можешь разобраться, то в чём проблема признать свою ошибку?
Во втором тайме стало ещё хуже — Василий просто перестал успевать за игрой. На 49-й минуте его помощник выдумал жёлтую карточку для Руденко: можно было свистнуть нарушение, но Казарцев не видел момента, а помощник решил, что там было что-то серьёзное. Но не было никакого срыва атаки. Также на 62-й минуте Василий не успел к штрафной, не увидел фола и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Вмешался VAR, и только после просмотра Казарцев правильно назначил пенальти и показал жёлтую карточку Камышеву.
Оценка 6,3
Казарцев
Фото: РИА Новости
«Пари НН» — «Динамо» — 2:2
На 17-й минуте Ян Бобровский принял решение назначить 11-метровый удар в ворота хозяев. Здесь нельзя говорить об ошибке судьи. Но можно отметить, что он долго принимал решение, не сразу назначил 11-метровый — секунд пять точно прошло. Не знаю, подсказал ли ему Турбин, но потом были переговоры. Тюкавин подставился и получил выгоду, но движение игрока хозяев направлено на нападающего, контакт в ногах был, это нарушение. Наверное, девять из 10 арбитров (кроме Казарцева) назначили бы в такой ситуации пенальти. А на 31-й минуте следовало наказать игрока гостей жёлтой карточкой.
Второй 11-метровый назначен правильно. Фернандес не играл в мяч, облокотился на соперника и обхватил его руками — пенальти + жёлтая карточка. А ключевой момент матча — удаление Фернандеса: ему не следовало показывать вторую карточку. Грубости не было, соперник просто прокинул мяч и врезался в него, а защитник сгруппировался. Видимо, Бобровский не видел, что было дальше — а дальше не было никакого срыва перспективной атаки.
Также отмечу решение помощника засчитать второй гол «Пари Нижний Новгород» — мяч полностью не покинул поле, поэтому всё верно — VAR это подтвердил. В целом у Бобровского неплохой матч, такие эпизоды, как с удалением, иногда прилетают. Его за это отмажут.
Оценка 7,8
«Факел» — «Спартак» — 1:4
В первом тайме Любимов просто выпал из игры — повезло, что не было серьёзных нарушений. Он как-то сумбурно бегал, прыгал через мячи, из-за чего в итоге врезался в игрока «Спартака» и упал. По моментам — следовало показывать жёлтую карточку игроку «Спартака» на 27-й минуте, а также удалять Романа Зобнина на 87-й, «Спартак» должен был доигрывать матч в Воронеже в меньшинстве из-за накладки игрока. Но, думаю, этот эпизод повесят на помощника, а Любимов продолжит работать.
Оценка 7,8
Роман Зобнин
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:2
Фролов не разобрался на 26-й минуте — нужно было быстрее бежать. Тогда он бы увидел, что игрок «Крыльев» сначала сыграл в мяч, а потом его сбил Опарин. Сухой вовремя вмешался, пригласил посмотреть повтор на предмет показа прямой красной карточки за лишение явной возможности забить гол. Удалили вратаря в итоге правильно.
На 76-й минуте Фролов простил игрока хозяев — следовало показывать жёлтую, а на 87-й разобрался VAR, гол «Ахмата» отменён правильно: на повторе видно, что при подаче на Ильина он был в офсайде.
Оценка 7,8
«Урал» — «Зенит» — 0:4
Шадыханов провёл отличный матч, никаких вопросов к нему нет. Руководил игрой, где надо — разговаривал. В общем, очень понравился.
Оценка 8,4
«Локомотив» — «Оренбург» — 5:1
Левников хорошо работал, но не до конца игры. На 36-й минуте следовало показать жёлтую карточку игроку гостей. А на 90-й минуте он пропустил фол игрока «Оренбурга» в ногах — это нарушение по неосторожности, такое бывает. Но у Кирилла началась паника: вроде хорошо судил, а тут прилетело в концовке. Да, игрок подбил ногу, но тут не было грубости и срыва перспективной атаки, так что после просмотра VAR следовало назначить пенальти, но не нужно было показывать жёлтую карточку.
Оценка 7,7
«Торпедо» — «Краснодар» — 1:4
Кукуляк провёл неплохой матч, можно отметить только один момент — на 63-й минуте он не показал жёлтую карточку игроку хозяев.
Оценка 8,3
«Ростов» — ЦСКА — 0:0
Здесь сразу стоит начать с нашумевшего эпизода на 36-й минуте. Во-первых, нужно сказать, что на сборах разбирали такие эпизоды (например, падение Литвинова в матче с ЦСКА), и рекомендация была одна — продолжить игру. Во-вторых, видно, что после касания Глебова мяч сменил направление — значит, игрок «Ростова» играл в мяч. В-третьих, вопрос контакта. Контакт незначительный был, но Чалов изначально падал не от контакта. Грубости там точно не было. Думаю, ЭСК будет последовательным и поддержит Мешкова. Хотя если бы он назначил 11-метровый удар, VAR не полез бы в этот эпизод. Есть и ещё один показатель, я обычно на него не смотрю, но здесь привести можно — ни Чалов, ни Федотов (который часто спорит с судьями) не возникали из-за этого эпизода, а отреагировали спокойно.
Фёдор Чалов
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Я не вижу, чтобы ЦСКА кто-то душил. По ходу матча арбитр пропускал много фолов и в одну, и в другую сторону. Да, был эпизод с неназначенным опасным штрафным на Чалове, но это не тенденция — Мешков просто судит на таком средненьком уровне, от него ничего лучшего не ждут.
Оценка 8,2.
Три лучших арбитра тура: Шадыханов, Кукуляк, Мешков.
|Судья
|Оценка
|Павел Шадыханов
|8,4
|Евгений Кукуляк
|8,3
|Виталий Мешков
|8,2
|Ян Бобровский
|7,8
|Артём Любимов
|7,8
|Антон Фролов
|7,8
|Кирилл Левников
|7,7
|Василий Казарцев
|6,3
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