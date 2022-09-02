Чудо-дебют Кокорина! Спустя пять месяцев без игры — результативное действие в первом матче

В это мало кто верил. Да что уж – большинство давно отделили Кокорина от футбола. Казалось, он так и закончит – на большой зарплате в «Фиорентине» в лучшем случае в заявке на сезон. И с максимально редкими выходами на поле. Александра хотели продать чуть ли не с первых месяцев после трансфера. Однако клуб, который был готов забрать форварда с большой зарплатой, найти было почти невозможно. Но через полтора года мучений во Флоренции случилось чудо! Кокорин только-только оформил аренду в кипрский «Арис», а уже через пару дней после прилёта на Кипр получил целый тайм в матче с «Олимпиакосом»! А ведь нас ещё убеждали, что он в плохой форме. Но 45 минут в чемпионате Кипра отыграть смог. И не ушёл с поля без результативного действия.

Для начала – контекст ситуации в чемпионате. На Кипре только запустился сезон. В прошлом сезоне «Арис» закончил на четвёртом месте – очень неплохой результат для команды, учитывая, что за год до этого их вообще не было в элите. В начале года команду возглавил белорусский тренер Алексей Шпилевский, пришедший под амбициозные цели – протащить клуб в еврокубки. В первой игре сезона – победа над приличным середняком АЕЛом. Дальше – тот самый «Олимпиакос», закончивший прошлый сезон на девятом месте.

«Арис» считался фаворитом. Команда бодро начала матч, завладев преимуществом. Но первый гол получилось забить только на 23-й минуте. И дальше соперник растерялся, а команда из Лимасола вскоре закатила второй мяч. Счёт мог стать крупнее уже в первом тайме, но «Арис» решил подождать до второго. Надо же было как-то отметиться с Кокориным на поле.

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

Александр вышел сразу после перерыва. Возможно, Шпилевский посчитал, что вряд ли соперник придёт в себя и вдруг перехватит инициативу. Поэтому сразу и выпустил новичка, который занял место правого инсайда. С российским нападающим на поле счёт быстро увеличился в два раза – к 51-й минуте «Арис» вёл уже 4:0. Но непосредственно в этих мячах он участия не принял.



Лидирующая команда в принципе быстро успокоила игру, и большая часть тайма проходила в спокойном режиме. Кокорин не выпадал, не совершал ошибок, но и особо не выделялся. Вероятно, сказывалось отсутствие игрового тонуса – последний раз Саша выходил на поле в начале апреля (пять месяцев назад).

Но в самой концовке случился взрыв – контратака «Ариса». Александр принял мяч в центре и с разворота закинул в штрафную, где Матия Шполярич забил в одно касание пятый гол.

«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм, – сказал Кокорин «Чемпионату» после матча. – У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Выиграли 5:0, играть было легко, ведь в первом тайме мы добились преимущества и доминировали после. Фанаты «Ариса» потрясающие! Здесь много русских, они меня поддерживают, как и местные болельщики. Для меня это самое важное, спасибо им и пусть приходят на следующие игры! Впереди интересные матчи. Скоро открытие нового стадиона, но на старый тоже приходите».

Болельщики действительно встретили Кокорина очень позитивно, затянув «Pame, Sasha» – в переводе «Вперёд, Саша!». После пятого гола у них появился очередной повод прокричать это.



Скорее всего, не последний.