Мощный скандал в РПЛ! Правильно ли «Краснодар» требует расследования после игры с ЦСКА?

В РПЛ снова скандал! Матч ЦСКА с «Краснодаром» в 9-м туре завершился разгромной победой хозяев (4:1), причём три гола из четырёх армейцы забили с пенальти. А на следующий день после игры начался экшен.

Заявление гендиректора «Краснодара». Клуб настаивает на расследовании

Владимир Хашиг мощно выступил на «Чемпионате». Генерального директора «Краснодара» смутили коэффициенты в букмекерских конторах, а также решения главного арбитра Сергея Иванова в некоторых эпизодах.

Вот полное заявление:



«Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят второе и третье места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7.5 (например, на линии «Фонбет») и при этом за день ставки на победу ЦСКА в матче упали, то сразу поняли, что игра будет непростой. И игра это подтвердила.



Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае не видит нарушения, во втором назначает пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА, а потом уже касание с вратарём. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать. Налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить. Снова столичный клуб и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат. Мы чётко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными командами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат.



Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов».

Владимир Хашиг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так «Краснодар» засудили или нет? Разбор с Игорем Федотовым

Чтобы понять, прав ли Хашиг в своём заявлении, мы обратились к нашему эксперту по судейству Игорю Федотову. Ниже — его цитаты по всем спорным моментам и видео этих эпизодов.



«При первом пенальти был «нырок»? Это не «нырок», потому что Сафонов шёл спасать ворота и коленом попал по голеностопу, – объясняет арбитр. – Вратарь пытался сыграть в мяч и получил жёлтую за срыв перспективной атаки. Иванов со своей позиции не мог этого увидеть, поэтому показал жёлтую карточку за симуляцию. Потом вмешался VAR и исправил ошибку.

Иванов всё увидел, подтвердил, что он виноват, и назначил пенальти с показом жёлтой Сафонову. Это не то, о чём «Краснодару» стоит говорить».

Вот объяснение момента с неназначением 11-метрового в ворота ЦСКА: «Момент с Ионовым: два игрока идут в мяч, и надо разбираться, кто играет в него первым. Я считаю, что первым был футболист ЦСКА, а потом было игровое столкновение».

А вот по 11-метровому за фол Олусегуна: «Он не успевает сыграть в мяч, футболист ЦСКА играет в мяч первым, а дальше происходит удар по стопе. Это пенальти, потому что нога игрока ЦСКА находится в штрафной площади. Иванов сделал всё правильно в моментах с назначением и неназначением 11-метрового».

«Да, получилось так, что в ворота «Краснодара» назначили три пенальти, – продолжает Федотов, – но здесь можно цепляться только за то, правильно ли перебивали третий пенальти. Ни один судья никогда не будет смотреть на радиус штрафной, потому что смотрит за забеганием в штрафную площадь всех игроков и следит, чтобы бьющий игрок не нарушил правила. Казарцев на VAR создал прецедент. Теперь мы будем в первую очередь смотреть за арбитрами VAR, потому что они будут всегда смотреть, кто вбегает в радиус. И если вратарь отбивает мяч, а игроки зашли в радиус и добили в ворота, то мы будем говорить о том, что следует перебить. А если гол будет засчитан, то это нарушение и протест, в котором в первую очередь речь будет идти о переигровке. Хашиг говорит, что опять судили в пользу столичной команды? Это его видение, но ничего страшного я не увидел. Нормальная игра, нормальная работа Иванова», – суммировал арбитр.

А как оцените судейство в матче ЦСКА — «Краснодар» вы?

Если у вас не отображается опрос, то пройти его можно по ссылке.