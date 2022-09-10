ЦСКА изрешетил «Краснодар» и помог «Спартаку». Какой же шедевр создал Обляков! Видео

ЦСКА и «Краснодар» ударно начали сезон и одержали пять побед в восьми матчах, набрав по 17 очков. Гостям непросто играть на «ВЭБ Арене»: в последних трёх играх южане набрали одно очко из девяти возможных. Не удалось победить и сегодня.

Два пенальти в ворота «Краснодара»

В старте у ЦСКА на матч с «Краснодаром» появился Виллиан Роша. Для бразильца игра стала дебютной. В первом тайме защитник перекрыл кислород игравшему на его фланге Олакунле Олусегуну: то вовремя бросился в подкат и блокировал удары, то отлично поставил корпус и не дал ему обыграть. «Краснодар» владел мячом 66% времени, но таких опасных моментов, как ЦСКА, не имел. Армейцы активизировались с первых минут, но открыли счёт только на исходе получаса. Матвей Сафонов сбил в штрафной Фёдора Чалова, а Хорхе Карраскаль удачно реализовал пенальти – 1:0.

До первого гола несколько моментов имели Фёдор Чалов и Хорхе Карраскаль, но Сафонов оставил ворота сухими. «Краснодар» мог сравнять сразу же – два опасных удара нанёс Джон Кордоба, но в добавленное время гости опять пропустили – снова с пенальти. Олусегун нарушил правила на Карраскале в штрафной, а Чалов забил пятый гол в сезоне – 2:0.

Быстрый гол «Краснодара» и третий пенальти ЦСКА

«Краснодар» ответил сразу после перерыва. Кристиан Рамирес забил с правой (!) ноги Игорю Акинфееву дальним ударом – 2:1. Похоже, к вратарю ЦСКА есть вопросы: кажется, кипер не сразу среагировал на дальний выстрел.

Через 12 минут после гола «Краснодара» хозяева заработали третий пенальти. Хесус Медина не забил, но на добивание успел Милан Гайич. Сергей Иванов отменил гол после просмотра VAR и заставил красно-синих перебить (серб вбежал в штрафную до удара). Хесус Медина снова у мяча – и 3:1.

Даже после третьего гола ЦСКА лучше смотрелся в атаке и наиграл ещё на 2–3 мяча, но забил один. Иван Обляков только вышел на замену и почти сразу великолепно подработал мяч пяткой, развернулся на скорости и отпасовал на Адольфо Гайча, а тот не промахнулся – 4:1.

ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 4:1 и сравнялся с «Зенитом» по количеству очков (20). Проигравшие остаются на третьем месте, но рискуют опуститься в таблице после матча «Ростов» – «Спартак». В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Торпедо», а «Краснодар» примет «Химки».

Самый курьёзный момент в матче — Кайо сделал что-то непонятное

На седьмой минуте Кайо взял на себя функции арбитра, зачем-то взял мяч в руки и выбежал с ним за боковую. Иванов удивился и назначил штрафной удар за игру рукой.