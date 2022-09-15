Невероятная победа «Зенита» в Европе. Где сейчас творцы самого крутого российского камбэка

Шесть лет назад — 15 сентября 2016 года — «Зенит» оформил грандиозный камбэк в матче групповой стадии Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива. К 76-й минуте российский клуб проигрывал со счётом 0:3, но в концовке забил четыре мяча и одержал победу. «В моей карьере таких игр не было, а она очень долгая и богатая, — говорил после матча тренер «Зенита» Мирча Луческу. — 4:3 — очень хороший результат, но, честно говоря, мы, может быть, его не заслуживали, за исключением последних 15 минут».

Рассказываем, где сейчас творцы этого камбэка.

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Юрий Лодыгин, 32 года

Вратарь покинул «Зенит» в начале 2019-го и в следующие полтора года поиграл в трёх странах: Греции, Турции и России. Хотя слово «поиграл» — слишком громкое, ведь Лодыгин провёл всего 10 матчей. Стабильную практику голкипер получил в греческом клубе ПАС, куда перебрался в начале 2021 года. Минувшим летом Лодыгин подписал контракт с «Панатинаикосом», но пока довольствуется ролью запасного вратаря. Команда уже отыграла шесть матчей в новом сезоне, а Юрий не провёл на поле ни одной минуты.

Тогда Сейчас

Юрий Жирков, 39 лет

Ветеран отыграл за клуб из Санкт-Петербурга четыре с половиной сезона и пополнил коллекцию наград семью трофеями. Поиграл на домашнем чемпионате мира, принял участие в Евро-2020. Правда, оба турнира Жирков завершил досрочно из-за травм. Покинул «Зенит» в статусе свободного агента, после чего подписал договор с «Химками». Там у Юрия откровенно не получилось — всего три матча. Сейчас Жирков сидит без клуба, но пока не принял решения о завершении карьеры. Сам футболист признался, что у него ещё есть желание поиграть. Несколько дней назад Юрий помог сборной России одержать победу на Кубке Легенд, что проходил в Москве.

Тогда Сейчас

Доменико Кришито, 35 лет

Итальянец отбегал в России семь сезонов, а затем принял решение вернуться на родину. В составе «Зенита» Доменико дважды побеждал в РПЛ и провёл за клуб 224 матча — солидный показатель для легионера. В 2020-м футболист получил весомое признание от болельщиков «Зенита» — его включили в сборную клуба по итогам десятилетия. После отъезда из России Кришито четыре года отбегал за «Дженоа», а команда по итогам прошлого сезона покинула элитный итальянский дивизион. После этого защитник кардинально поменял обстановку и отправился за океан — теперь он выступает за «Торонто». В Канаде с Кришито зажигают соотечественники — Лоренцо Инсинье и Федерико Бернаредски. Летом Доменико похвастался совместным снимком со знаменитым американским актёром Арнольдом Шварценеггером.

Тогда Сейчас

Луиш Нету, 34 года

Защитник после ухода из «Зенита» вернулся на родину и подписал контракт со «Спортингом», где выступает и по сей день. В 2021 году Нету завоевал сразу три трофея вместе с лиссабонским клубом — победили в чемпионате и Суперкубке Португалии, а также в Кубке португальской лиги. С последним турниром связана комичная ситуация. После победного финала Луишу не досталась медаль во время церемонии награждения — их количество было ограниченным. Нету, в отличие от Кришито, в сборную «Зенита» по итогам десятилетия не попал, но оказался в списке тех, кто был к этому ближе остальных.

Тогда Сейчас

Игорь Смольников, 34 года

Фланговый защитник ушёл из «Зенита» в 2020 году. К тому моменту он завоевал три золотые медали чемпионата России, поиграл за сборную на Евро-2016, Кубке конфедераций — 2017 и домашнем чемпионате мира. После отъезда из Санкт-Петербурга Игорь нигде не задерживается надолго — отыграл по одному сезону в «Краснодаре» и тульском «Арсенале», а прошедшим летом оказался в «Торпедо». Смольников подписал контракт на один год, а с учётом тяжёлого турнирного положения клуба не исключено, что следующий сезон он начнёт в составе другой команды.

Тогда Сейчас

Аксель Витсель, 33 года

В 2012 году «Зенит» купил полузащитника у «Бенфики» за € 40 млн, а через пять лет продал в Китай в два раза дешевле. В Азии Витсель задержался всего на полтора сезона, а потом вернулся в Европу. Сначала поиграл в дортмундской «Боруссии», теперь выступает за «Атлетико». Бельгийца, кстати, признали лучшим игроком испанского клуба по итогам августа. В конце прошлого сезона Витсель получил тренерскую лицензию категории UEFA A. У Витселя наверняка хорошие воспоминания от России, ведь именно там он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Тогда Сейчас

Хави Гарсия, 35 лет

Испанец отыграл в форме «Зенита» более сотни матчей, завоевал четыре трофея и после этого вернулся на родину. Побегал в «Бетисе», «Боавиште», а прошедшим летом объявил о завершении карьеры. Через пару дней после этого стало известно, что Гарсия вошёл в тренерский штаб «Бенфики». К слову, именно там он провёл наибольшее количество матчей. Любопытно, что в 2020 году экс-игрок «Торпедо» Лукаш Тесак назвал Гарсию грязным и противным футболистом. Он обвинил испанца в том, что тот специально наступал на соперников и тем самым выводил их из себя.

Тогда Сейчас

Жулиано, 32 года

Бразилец отыграл в «Зените» один год и набил неплохую статистику — 17 голов и 13 результативных передач в 42 матчах. Так получилось, что Жулиано не завоевал ни одного трофея с петербургским клубом. После отъезда из России полузащитник выступал в Турции и Саудовской Аравии, а в 2021 году вернулся на родину. Сейчас он играет за бразильский «Коринтианс». Пару лет назад Жулиано посвятил «Зениту» пост в социальных сетях и признался, что скучает по клубу и городу. Кстати, именно с хавбеком советовался вратарь Иван Куарежма, который летом перебрался в «Зенит».

Тогда Сейчас

Роберт Мак, 31 год

Мак дважды уходил из «Зенита»: сначала в аренду в ПАОК, а потом на правах свободного агента — в «Коньяспор». В Турции Роберт пробыл недолго — покинул клуб через два месяца после подписания контракта. Мак выступил инициатором расторжения договора, поскольку хотел быть с семьёй в период пандемии. После этого словак перешёл в «Ференцварош», с которым стал двукратным чемпионом Венгрии. Кстати, вторую половину прошлого сезона Мак провёл под руководством Станислава Черчесова. Прошедшим летом Роберт улетел в далёкую Австралию — он оказался в составе «Сиднея».

Тогда Сейчас

Александр Кокорин, 31 год

За последние шесть лет в жизни Кокорина было много запоминающихся событий. Он оказался в центре крупного скандала, отсидел в колонии, поиграл за «Спартак», был в запасе «Фиорентины». Прошедшим летом Александр неожиданно уехал на Кипр, где теперь играет за «Арис». Тренирует эту команду белорусский специалист Алексей Шпилевский, так что никаких проблем в плане коммуникации точно нет. Кокорин отметился голевой передачей в первом же матче, а местные СМИ считают, что он станет звездой чемпионата. Права на россиянина по-прежнему принадлежат «Фиорентине», на Кипре он играет в аренде.

Тогда Сейчас

Александр Кержаков, 39 лет

Через несколько месяцев после матча с «Маккаби» Кержаков завершит карьеру футболиста. По этому случаю «Зенит» организовал торжественные проводы игрока перед матчем со «Спартаком», который сине-бело-голубые выиграли со счетом 5:1. В составе петербургского клуба Кержаков в общей сложности провёл 386 матчей и забил 163 мяча. По окончании карьеры занялся тренерской деятельностью. Работал на самых разных уровнях, начал с должности координатора юношеских команд «Зенита». После этого тренировал юношескую сборную России (до 17 лет), «Томь» и «Пари НН». По итогам прошлого сезона сохранил нижегородский клуб в РПЛ, однако новый контракт ему не предложили.

Тогда Сейчас

Иван Новосельцев, 31 год

Защитник выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год, но отыграл за команду всего девять матчей. Ивана часто отпускали в аренду — он поиграл в форме тульского «Арсенала», «Анжи» и «Ростова». В настоящий момент Новосельцев находится в статусе свободного агента. Прошедшим летом стало известно, что экс-игрок «Зенита» пополнил состав клуба Медиалиги, который создали известные комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Тогда Сейчас

Лука Джорджевич, 28 лет

Нападающий числился в системе «Зенита» с 2012 по 2019 год, но чаще мотался по арендам. Джорджевич поиграл в Италии, Нидерландах, Испании, тульском «Арсенале». За «Зенит» провёл всего 30 матчей, а в 2019-м перебрался в «Локомотив». Увы, в московском клубе Лука так толком и не заиграл — помешала серьёзная травма. Нападающий повредил «кресты» и выбыл из строя на длительное время. Последним клубом Джорджевича был датский клуб «Вайле», с лета 2022 года футболист сидит без работы.

Сейчас

Маурисио, 33 года

Ещё один футболист из списка, у которого сейчас нет клуба. Маурисио отыграл за «Зенит» полтора года, после чего укатил в Грецию. Там побегал за ПАОК и «Панатинаикос», а с лета 2022 года сидит без работы. Любопытно, что больше всего матчей бразилец провёл в другом российском клубе — «Тереке» (сейчас — «Ахмат»). На его счету 172 игры за грозненскую команду, а за «Зенит» — 42.

Тогда Сейчас

Мирча Луческу, 77 лет

После ухода из «Зенита» в 2019 году румынский специалист возглавил сборную Турцию. Отработал там пару лет, а потом подписал контракт с киевским «Динамо». Болельщики украинского клуба негативно восприняли эту информацию, поскольку ранее Мирча тренировал донецкий «Шахтёр». Летом Луческу отпраздновал 77-й день рождения и протащил киевский клуб через два квалификационных раунда Лиги чемпионов. До места в группе оставался всего один шаг, но «Динамо» без вариантов уступило «Бенфике».