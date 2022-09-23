«У меня больше не было вариантов». Ловрен оправдывается за решение остаться в России

Капитан «Зенита» Деян Ловрен может сыграть за сборную Хорватии впервые с ноября 2021-го. В последний раз центральный защитник выступал за национальную команду в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Россией (1:0). После этого главный тренер «шашечных» Златко Далич не вызывал Ловрена по причине травмы лодыжки, из-за которой 33-летний игрок пропустил 136 дней (лечился с февраля по июнь этого года).

Возвращение Ловрена в сборную – отчасти сюрприз. Наверное, никто в Хорватии не удивился бы, если бы оно не состоялось по нескольким причинам. Во-первых, Деяна сильно критиковали на родине за решение остаться в России после февраля 2022-го. Неудивительно, что теперь, когда центральный защитник приехал в национальную команду, эту тему снова обсуждают. Ловрен в интервью для Jutarnji объяснил свою мотивацию продолжить карьеру в «Зените»:

«Я долго был травмирован. У меня возникли проблемы с ногой, как и 10 лет назад, когда тренером был Славен Билич. Когда эти события начались, я находился в Хорватии и провёл там больше месяца. Не знаю, как бы отреагировал, если бы был в России. Я разговаривал с местными жителями, в первые 10–15 дней обстановка оставалась напряжённой. Было непонятно, что произойдёт. Сейчас, конечно, ситуация отличается. Я живу в России обычной жизнью, всё в порядке, я счастлив. Конечно, мне грустно, что мы с «Зенитом» не играем в Лиге чемпионов, но ничего не могу с этим поделать.

Чувствовал ли давление, когда возвращался в Россию? Давили только хорватские медиа. В «Зените» все поддержали. Мне сказали: «Что бы ни произошло, мы рядом». Я очень ценю это. Клуб был рядом со мной, хотя даже сборная Хорватии отдалилась от меня настолько, насколько это возможно.

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Да, было нелегко, но я профессионал. Не так просто взять и сказать команде «до свидания». Люди не понимают, что я оказался в непростой ситуации. Что должен был делать? Куда ехать? Нужно было приостановить контракт? И что бы я потом делал? У меня не было бы клуба. Никто не пришёл и не постучался в мою дверь. Никто! Расскажите мне, как я должен был попрощаться со своей работой и остаться ни с чем. У меня больше не было вариантов».

Очевидно, Ловрен говорит о сопоставимых по финансовым условиям в «Зените» контрактах. Естественно, приостановив договор с петербургским клубом, он мог бы как минимум вернуться в хорватскую лигу и играть там за маленькие деньги, сохраняя одну-единственную мотивацию – держать форму перед ЧМ-2022. В СМИ появлялась информация о возможном переходе центрального защитника в «Вест Хэм» или «Трабзонспор», но, видимо, эти клубы отказались от подписания Деяна. Ловрен, понимая, что в «Зените» у него последний большой контракт, остался в Санкт-Петербурге. Хотя хорватский футбольный союз, по слухам, тоже сильно убеждал игрока уехать из России.

Деян Ловрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна причина возможного невызова Ловрена в сборную связана с уровнем его игры в последнее время. Деян уже далеко не тот, что был на ЧМ-2018, когда «шашечные» дошли до финала. На сегодняшний день хорват выглядит слабее нового центрального защитника «Зенита» Родригао и не превосходит Дмитрия Чистякова. Многие удивлялись, почему в основе петербургской команды выходит Ловрен, а не игрок сборной России, но пока Сергей Семак даёт результат – тренер прав. Следующим летом, когда контракт Деяна закончится, сине-бело-голубые могут найти более надёжного легионера этого амплуа.

Далич говорит, что по-прежнему не списывает со счетов Ловрена и другого возрастного центрбека сборной Хорватии Домагоя Виду, который был напарником зенитовца на ЧМ-2018. Они будут конкурировать с Йошко Гвардиолом из «РБ Лейпциг», Йосипом Шутало из загребского «Динамо» и Мартином Эрличем из «Сассуоло» за место в стартовом составе. Есть ещё в обойме Дуе Чалета-Цар из «Саутгемптона». Только Гвардиола можно назвать сейчас топовым игроком – в свои 20 лет он оценивается Transfermarkt в € 60 млн (самый дорогой футболист страны). Остальные, прямо скажем, не внушают доверия перед ЧМ-2022.

В ноябре за неделю до старта чемпионата мира Хорватия сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией. Тогда и должна определиться судьба Ловрена в сборной. Вполне возможно, что зенитовец всё-таки пролетит мимо турнира в Катаре, так как Далич наверняка будет исходить и из формы защитника, и из политической конъюнктуры.