Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига наций: Ловрен сыграет за сборную Хорватии — интервью с защитником «Зенита», как он оправдывается за игру в России

«У меня больше не было вариантов». Ловрен оправдывается за решение остаться в России
Анатолий Романов
Деян Ловрен сыграет за сборную Хорватии
Комментарии
Защитника «Зенита» всё-таки позвали в сборную Хорватии. Но возьмут ли на ЧМ-2022?

Капитан «Зенита» Деян Ловрен может сыграть за сборную Хорватии впервые с ноября 2021-го. В последний раз центральный защитник выступал за национальную команду в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Россией (1:0). После этого главный тренер «шашечных» Златко Далич не вызывал Ловрена по причине травмы лодыжки, из-за которой 33-летний игрок пропустил 136 дней (лечился с февраля по июнь этого года).

Эриксен забил нереальный гол Хорватии дальним ударом. Но как ему дали так пробить?! Видео Эриксен забил нереальный гол Хорватии дальним ударом. Но как ему дали так пробить?! Видео

Возвращение Ловрена в сборную – отчасти сюрприз. Наверное, никто в Хорватии не удивился бы, если бы оно не состоялось по нескольким причинам. Во-первых, Деяна сильно критиковали на родине за решение остаться в России после февраля 2022-го. Неудивительно, что теперь, когда центральный защитник приехал в национальную команду, эту тему снова обсуждают. Ловрен в интервью для Jutarnji объяснил свою мотивацию продолжить карьеру в «Зените»:

«Я долго был травмирован. У меня возникли проблемы с ногой, как и 10 лет назад, когда тренером был Славен Билич. Когда эти события начались, я находился в Хорватии и провёл там больше месяца. Не знаю, как бы отреагировал, если бы был в России. Я разговаривал с местными жителями, в первые 10–15 дней обстановка оставалась напряжённой. Было непонятно, что произойдёт. Сейчас, конечно, ситуация отличается. Я живу в России обычной жизнью, всё в порядке, я счастлив. Конечно, мне грустно, что мы с «Зенитом» не играем в Лиге чемпионов, но ничего не могу с этим поделать.

Чувствовал ли давление, когда возвращался в Россию? Давили только хорватские медиа. В «Зените» все поддержали. Мне сказали: «Что бы ни произошло, мы рядом». Я очень ценю это. Клуб был рядом со мной, хотя даже сборная Хорватии отдалилась от меня настолько, насколько это возможно.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Да, было нелегко, но я профессионал. Не так просто взять и сказать команде «до свидания». Люди не понимают, что я оказался в непростой ситуации. Что должен был делать? Куда ехать? Нужно было приостановить контракт? И что бы я потом делал? У меня не было бы клуба. Никто не пришёл и не постучался в мою дверь. Никто! Расскажите мне, как я должен был попрощаться со своей работой и остаться ни с чем. У меня больше не было вариантов».

Очевидно, Ловрен говорит о сопоставимых по финансовым условиям в «Зените» контрактах. Естественно, приостановив договор с петербургским клубом, он мог бы как минимум вернуться в хорватскую лигу и играть там за маленькие деньги, сохраняя одну-единственную мотивацию – держать форму перед ЧМ-2022. В СМИ появлялась информация о возможном переходе центрального защитника в «Вест Хэм» или «Трабзонспор», но, видимо, эти клубы отказались от подписания Деяна. Ловрен, понимая, что в «Зените» у него последний большой контракт, остался в Санкт-Петербурге. Хотя хорватский футбольный союз, по слухам, тоже сильно убеждал игрока уехать из России.

Деян Ловрен

Деян Ловрен

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна причина возможного невызова Ловрена в сборную связана с уровнем его игры в последнее время. Деян уже далеко не тот, что был на ЧМ-2018, когда «шашечные» дошли до финала. На сегодняшний день хорват выглядит слабее нового центрального защитника «Зенита» Родригао и не превосходит Дмитрия Чистякова. Многие удивлялись, почему в основе петербургской команды выходит Ловрен, а не игрок сборной России, но пока Сергей Семак даёт результат – тренер прав. Следующим летом, когда контракт Деяна закончится, сине-бело-голубые могут найти более надёжного легионера этого амплуа.

Далич говорит, что по-прежнему не списывает со счетов Ловрена и другого возрастного центрбека сборной Хорватии Домагоя Виду, который был напарником зенитовца на ЧМ-2018. Они будут конкурировать с Йошко Гвардиолом из «РБ Лейпциг», Йосипом Шутало из загребского «Динамо» и Мартином Эрличем из «Сассуоло» за место в стартовом составе. Есть ещё в обойме Дуе Чалета-Цар из «Саутгемптона». Только Гвардиола можно назвать сейчас топовым игроком – в свои 20 лет он оценивается Transfermarkt в € 60 млн (самый дорогой футболист страны). Остальные, прямо скажем, не внушают доверия перед ЧМ-2022.

Что с будущим Ловрена в «Зените». Похоже, с ним реализуют «сценарий Дзюбы» Что с будущим Ловрена в «Зените». Похоже, с ним реализуют «сценарий Дзюбы»

В ноябре за неделю до старта чемпионата мира Хорватия сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией. Тогда и должна определиться судьба Ловрена в сборной. Вполне возможно, что зенитовец всё-таки пролетит мимо турнира в Катаре, так как Далич наверняка будет исходить и из формы защитника, и из политической конъюнктуры.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022