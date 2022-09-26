Возвращение Месси в «Барсу» реально! Клуб уже разработал два сценария

Лионель Месси в «ПСЖ» уже больше года. О том, насколько успешно прошла адаптация аргентинца во Франции, можно спорить. С одной стороны, Лео не показывает былой результативности и не чувствует себя в Париже так же комфортно, как в Каталонии. С другой — в этом сезоне он закрепился в качестве одного из лидеров команды и временами напоминает себя прежнего.

А сейчас фамилия Месси обсуждается в неигровом контексте. О возможном возвращении Лео в «Барселону» говорили с момента его ухода, но теперь появилась новая конкретика. И, похоже, всё серьёзнее, чем казалось ранее.

У Месси наладились отношения с президентом «Барсы». Это может сыграть роль

Материал о потенциальном камбэке Лео опубликовала Marca. Первым делом журналисты поставили акцент на отношениях между Месси и Жоаном Лапортой. Второй уже правил в «Барсе» с 2003 по 2010 год и полностью застал путь аргентинца от ноунейма до обладателя «Золотого мяча». В 2021-м Лапорта вернулся и сразу заявил, что собирается сохранить Месси в команде. У Лео тем летом истекал контракт, и президент был уверен, что сможет разобраться в ситуации. Но, как выяснилось, Лапорта переоценил свои возможности. «Барса» находилась в финансовой яме такого масштаба, что не могла продлить контракт с Месси просто физически.

Лео Месси и Жоан Лапорта Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Чем всё закончилось, вы знаете. Контракт с Месси так и не был продлён, и, как писали СМИ, это стало шоком даже для самого Лео, который никуда не собирался уходить. Так аргентинец оказался в Париже.

Описанная предыстория вряд ли могла хорошо сказаться на отношениях Месси и Лапорты. По сути, президент не сдержал обещания, а сам Лео узнал о вынужденном расставании практически в последний момент. Однако, как сообщает всё та же Marca, отношения всё же наладились. Лапорта, по слухам, общается с Месси по телефону, и никаких претензий со стороны футболиста нет.

У «Барсы» есть два сценария на случай возвращения Месси

Роль Лео в клубе пока не определена, но Лапорта настроен серьёзно. Очевидно, что Месси расстался с «Барсой» не так, как этого хотели обе стороны. Лео — лучший футболист в истории клуба, но ушёл быстро и без почестей. Президент «Барсы» считает это проблемой, которая требует экстренного решения.

Над возвращением Месси придётся долго и старательно работать. В «Барсе» уже придумали два сценария.

Первый сценарий: клуб организовывает масштабное прощание с Лео, а в дальнейшем предлагает ему должность в системе. Вероятнее всего, речь будет идти о роли посла «Барсы». Также возможен вариант с консультативной должностью и работой в связке со спортивным директором.

Второй сценарий: Месси возвращается в «Барсу» в качестве футболиста после истечения контракта с «ПСЖ» следующим летом. Лео придётся пойти на существенное снижение зарплаты. Такому камбэку был бы рад даже Хави, хотя тренеру придётся искать для аргентинца место на поле и пытаться сделать так, чтобы избежать ущерба для молодых игроков. Журналисты называют этот сценарий «грандиозной экономической операцией».

Возвращение Месси в «Барсу» в роли футболиста действительно нелегко организовать. Но часть условий для этого уже есть. Во-первых, контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Во-вторых, Лео по-прежнему считает Каталонию своим домом, не стал продавать своё жильё и периодически туда приезжает. А вы верите в такой камбэк?