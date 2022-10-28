Черчесов вновь остановил Головина! А ещё добился исторического успеха в Европе

Второй раунд противостояния Станислава Черчесова и Александра Головина! «Ференцварош» и «Монако» встретились в 5-м туре Лиги Европы. Первым нужны были очки для гарантии выхода в плей-офф, а вторые хотели отомстить за домашнее поражение и оторваться от конкурентов.

Команды начали матч бодро и принялись бороться за преимущество. Но довольно быстро стало понятно, что в этой борьбе победил «Монако». Гости ярче смотрелись в атаке и были значительно ближе к голу. Они даже забили, но судьи сразу заметили офсайд и не дали Виссаму Бен-Йеддеру как следует порадоваться.

На этом моменты у «Монако» не закончились. Уже спустя минуту «Ференцварош» спасло только чудо, а позднее Головин здорово забросил из глубины на Бен-Йеддера, но тот словно поселился в офсайде. К середине тайма игра чуть выровнялась, однако проблемы «Ференцвароша» в атаке никуда не делись. У команды Черчесова не было возможностей для любимых скоростных контратак, а создавать моменты позиционно оказалось тяжело.



А на 31-й минуте «Монако» всё же забил, причём очень красиво. Аксель Дисаси прострелил, а Бен-Йеддер замкнул пяткой.

«Монако» в такой ситуации всё устраивало, но на 41-й минуте возникла первая проблема. Вандерсона из-за травмы пришлось заменить на Крепина Дьятта. А в самой концовке тайма «Ференцварошу» наконец удалось создать момент: Кристоффер Закариассен пробил рядом со штангой после подачи с углового.



В перерыве Черчесов принялся перестраивать игру, чтобы выправить положение. Так на поле вместо Амера Гояка появился Маркиньос. И второй тайм действительно начался лучше для «Ференцвароша» — хозяева взяли мяч под контроль и попёрли вперёд. Причём теперь подходы были куда конкретнее, и даже пошли удары по воротам.

Александр Головин Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Несмотря на преимущество «Ференцвароша», ответный гол никак не приходил, а на 63-й минуте Головин мог забить второй мяч «Монако». Александр здорово открылся под подачу, но неудачно подстроился и пробил выше.

Атака «Ференцвароша» после замен Черчесова становилась всё мощнее, и на 81-й минуте это наконец дало плоды. Токмак Нгуен хитро покатил в штрафную, а Закариассен со всей силы пробил в ближний угол. 1:1!

Концовка матча прошла при преимуществе «Монако», которому очки были нужны экстренно. Футболисты «Ференцвароша» косили соперников, а разгневанный Черчесов даже получил жёлтую карточку. На последних секундах «Монако» даже получил супершанс: Головин навесил с очередного штрафного, но Гильермо Марипан забыл, где находятся ворота, и пробил сильно мимо. Ничья!



Благодаря ничьей «Ференцварош» набрал 10 очков и впервые за 47 лет пробился в плей-офф еврокубка. Исторический успех Черчесова! А вот Головину в последнем туре будет нелегко. Его «Монако» придётся рубиться с «Црвеной Звездой» и надеяться, что «Ференцварош» не расслабится в матче с «Трабзонспором».