В каком же порядке Вагнер Лав! Кладёт удивительные голы на родине. Видео

Вагнер Лав — снова в центре внимания. Бывший нападающий ЦСКА, которому в июне исполнилось 38 лет, оформил хет-трик. Сейчас Вагнер бегает за клуб «Спорт Ресифи», который выступает во втором по силе дивизионе бразильского футбола.

Очередной матч в Серии В команда экс-игрока ЦСКА провела на своём поле с командой «Операрио». Хозяева разгромили соперника (5:1), а Вагнер забивал на любой вкус. Сначала бразилец вколотил мяч с линии штрафной точно в девятку — у вратаря не было никаких шансов. Великолепный удар с левой ноги! После этого Вагнер оформил маленький шедевр. Принял мяч на грудь в чужой штрафной и огорчил голкипера боковыми «ножницами». И это в 38 лет — красота!

Третий гол получился наименее красивым. Вагнеру помогло голевое чутьё — оказался в нужном месте в нужное время. Вратарь отразил перед собой дальний удар, а нападающий удрал от защитников и первым подоспел на добивание. Без сомнения, это лучший матч Вагнера в нынешнем сезоне.

Кстати, у Лава был ещё один момент ещё при счёте 1:0. «Спорт Ресифи» накрыл соперника прессингом на чужой половине поля, и форвард завершал атаку с пяти метров — попал в штангу. Бразилец отыграл уже 16 встреч после перехода в новый клуб (это произошло в июне 2022 года). Он подписал контракт до конца нынешнего сезона. Теперь на счету Вагнера семь голов, то есть за один матч он забил почти столько же, сколько за предыдущие 15.

Сейчас «Спорт Ресифи» занимает шестое место в таблице второго бразильского дивизиона. Последний матч в регулярном чемпионате команда проведёт 7 ноября с клубом «Вила-Нова». По регламенту путёвки в элитный дивизион получат четыре лучшие команды. Сейчас команда Вагнера отстаёт от четвёртой строчки в таблице на три очка.