Александр Беленов: сейчас для «Факела» каждая игра будет важной

Голкипер «Факела» Александр Беленов поделился мнением об игре воронежской команды в нынешнем сезоне.

«Сейчас каждый матч — это важные очки, в турнирной таблице плотность большая. И скажу, что внизу борьба не хуже, чем в верхней половине таблицы. Внизу даже чуть интереснее. Безнадёжных команд нет. Сейчас все борются за место в РПЛ. Каждая игра будет важной для нас», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). В следующей игре внутреннего первенства воронежская команда встретится с «Уралом». Игру примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. «Факел» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице.