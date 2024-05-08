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Зинедин Зидан зажжёт олимпийский котёл — L'Equipe

Зинедин Зидан зажжёт олимпийский котёл — L'Equipe
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан зажжёт олимпийский котёл в Марселе (Франция). Об этом сообщил L'Equipe.

Сегодня, 8 мая, в Марселе проходит праздничная церемония из-за прибытия парусника «Белем» с олимпийским огнём из Греции. Вечером олимпийский огонь перенесут на сушу. Отмечается, что первым участником эстафеты олимпийского огня на территории страны-хозяйки предстоящих Игр станет пловец Флоран Маноду. По информации источника, третьим участником эстафеты станет Зинедин Зидан, который в дальнейшем зажжёт олимпийский котёл.

Эстафета завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

До 2021 года Зинедин Зидан занимал пост главного тренера мадридского «Реала».

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