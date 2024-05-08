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Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как правильно восстанавливаться после игры

Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как правильно восстанавливаться после игры
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как правильно нужно восстанавливаться после матчей. По его словам, лучшее восстановление — это сон, правильное питание, и нужные процедуры, среди которых баня.

«Сложный игровой календарь сказывается ротацией состава. У нас хорошая команда, много качественных игроков, благодаря которым мы справляемся. Лучшее восстановление после игры — сон, правильное питание и процедуры. Баня – в том числе», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Денисов провёл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах (19 — в чемпионате России, 8 — в Кубке страны). Даниил записал на свой счёт три результативные передачи.

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