Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как правильно восстанавливаться после игры

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как правильно нужно восстанавливаться после матчей. По его словам, лучшее восстановление — это сон, правильное питание, и нужные процедуры, среди которых баня.

«Сложный игровой календарь сказывается ротацией состава. У нас хорошая команда, много качественных игроков, благодаря которым мы справляемся. Лучшее восстановление после игры — сон, правильное питание и процедуры. Баня – в том числе», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Денисов провёл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах (19 — в чемпионате России, 8 — в Кубке страны). Даниил записал на свой счёт три результативные передачи.