Булыкин: магия «Реала» сработает в игре с «Баварией», и они чудом попадут в финал ЛЧ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Бавария». Встреча состоится сегодня, 8 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Напомним, первая встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Я за «Реал» в финале Лиги чемпионов. Всё-таки магия «Реала» существует. Посмотрим, как сейчас она отразится на финале Лиги чемпионов. «Бавария» тяжеловата в текущем сезоне, проигрывала многим. Но они приложат все усилия. Думаю, магия «Реала» сработает и они чудом попадут в финал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в финал Лиги чемпионов уже вышла дортмундская «Боруссия».