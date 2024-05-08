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Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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Булыкин: магия «Реала» сработает в игре с «Баварией», и они чудом попадут в финал ЛЧ

Булыкин: магия «Реала» сработает в игре с «Баварией», и они чудом попадут в финал ЛЧ
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Бавария». Встреча состоится сегодня, 8 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Напомним, первая встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я за «Реал» в финале Лиги чемпионов. Всё-таки магия «Реала» существует. Посмотрим, как сейчас она отразится на финале Лиги чемпионов. «Бавария» тяжеловата в текущем сезоне, проигрывала многим. Но они приложат все усилия. Думаю, магия «Реала» сработает и они чудом попадут в финал», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в финал Лиги чемпионов уже вышла дортмундская «Боруссия».

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