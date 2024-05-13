РПЛ объяснила положение команд в зоне стыков после матчей 28-го тура

В РПЛ объяснили положение команд, занимающих места с 11-го по 14-е в турнирной таблице после матчей 28-го тура. После 28 туров у Факела», «Пари НН», «Урала» и «Оренбурга» по 29 очко.

«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали одинаковое количество очков. При равенстве учитываются результаты команд между собой. НО! Поскольку матч «Урал» — «Оренбург» во втором круге ещё не был сыгран, то пока определяющий показатель — общее количество побед, а затем разница мячей.

Поэтому пока нижегородцы с восемью победами идут на 11-м месте, а «Факел» с шестью — 14-й. Когда же все команды сыграют друг с другом, то главным фактором будут личные встречи», — написано в официальном телеграм-канале РПЛ.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Динамо», набрав 53 очка. Следом находятся «Зенит» и «Краснодар», у которых 51 и 50 очков соответственно. Матчи 29-го тура РПЛ стартуют 18 апреля.

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