Бан женского футбола — эпидемия ХХ века. Где, когда и почему женщинам запрещали играть

В 2022 году женский футбол отмечает феноменальную посещаемость, а лишь десятилетия лет назад был под полным запретом в разных странах мира.

Финал отгремевшего летом женского чемпионата Европы собрал на трибунах 87 192 зрителя. Матчи женской команды «Барселоны» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов посещают более 90 тыс. болельщиков. Большие клубы создают на своей базе женские команды, а футболистки всё чаще становятся героинями медиа. На этом фоне сложно представить, что всего какие-то десятилетия назад женский футбол был под запретом во многих странах мира. Разбираемся, с чем был связан бан женского футбола в ХХ веке.

Великобритания

В 1910-х годах женский футбол в Великобритании пережил всплеск популярности, который продлился после окончания Первой мировой войны и до 20-х годов прошлого века. До того, как женщины в Англии получили равные с мужчинами избирательные права. Лучшие команды, такие как Dick, Kerr Ladies F.C («Дамский футбольный клуб Дик, Керр», Престон), собирали на стадионах десятки тысяч болельщиков. Дамский ФК состоял из женщин, работавших на заводе компании Dick, Kerr & Co., который в годы войны производил боеприпасы. Матчи зачастую проводились в благотворительных целях, и популярность женского футбола выросла настолько, что в итоге стала соперничать с интересом к мужской игре. В 1920 году матч Dick, Kerr Ladies F.C с командой St Helens Ladies на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле установил рекорд посещаемости женских матчей — на арене собрались 53 тысячи зрителей. Этот рекорд был побит лишь спустя 98 лет в Испании.

Одна из первых женских футбольных команд Англии Фото: Gircke/ullstein bild via Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) видела в женском футболе прямого конкурента для мужской игры. К тому же FA практически никак не могла контролировать финансы женского футбола и выступала против благотворительных матчей, которые проводились женскими командами в поддержку бастующих рабочих в 1920-х годах. Проблемы во взаимодействии и прочие разногласия вылились в полный запрет женского футбола, который FA ввела 5 декабря 1921 года.

«Игра в футбол совершенно не подходит женщинам и не должна поощряться. Совет также придерживается мнения, что чрезмерная часть доходов от матчей уходит на расходы, а неадекватный процент от полученных средств направляется на благотворительные цели», — говорилось в решении FA.

Через год аналогичный запрет был введён в Канадском доминионе. После введения запрета женщины пытались организовывать матчи на площадках для крикета или регби, но FA продолжала оказывать давление, и в итоге женский футбол на следующие 50 лет стал по большей части игрой парков и улиц. При этом команда Dick, Kerr Ladies F.C не была распущена — девушки организовывали неофициальные игры на стадионах, не принадлежавших FA, и проводили матчи за рубежом. Команда прекратила своё существование лишь в 1965 году.

1 ноября 1969 года в Лондоне была создана Женская футбольная ассоциация (WFA), в состав которой вошли 44 независимых клуба. Тогда же FA взяла курс на смягчение политики в отношении женского футбола, но официально запрет был снят только в 1971 году. Решение FA не вызвало ажиотажа.

«Не было никакой вспышки или чего-то подобного. Хотела бы я сказать, что снятие запрета вызвало большие волнения, но этого не было. Мы просто решали каждую проблему по мере поступления», — вспоминала одна из основательниц WFA Патрисия Грегори.

В 1983 году WFA присоединилась к FA, а в 1993 году Футбольная ассоциация взяла на себя полную ответственность за женский футбол. Только в 2008 году FA принесла официальные извинения за длительный бан. Это произошло спустя шесть лет после того, как легендарная футболистка Dick, Kerr Ladies F.C Лили Парр была введена в Зал славы английского футбола. Летом 2022 года женская сборная Англии впервые в истории стала чемпионом Европы.

В Шотландии запрет на проведение благотворительных матчей женских команд с мужскими был введён в 1902 году, а полный запрет действовал по аналогии с Англией — с 1921 по 1971 год. Уэльс запретил женщинам проводить официальные матчи в марте 1922 года, при этом в том же году в Кардиффе состоялась благотворительная встреча Dick, Kerr Ladies FC — Olympic de Paris, посмотреть которую собралось 15 тысяч зрителей. Собранные средства пошли на восстановление Реймсского собора. В 1939 году Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) ввела полный запрет на женский футбол, который был снят в 1970 году.

Женская сборная Англии, победившая на Евро-2022 Фото: Naomi Baker/Getty Images

Германия

В 1955 году Немецкий футбольный союз (DFB) запретил женщинам Западной Германии играть в футбол, обосновав это следующим образом:

«Грубость этого вида спорта наносит ущерб фертильности и здоровью женщин. В борьбе за мяч исчезает женская грация, неизбежно повреждаются тело и душа, а публичное выставление женского тела напоказ является оскорбительным и неприличным актом».

В 60-х годах прошлого века студенческое движение в ФРГ активно выступало против запрета, и в 1970 году бан сняли. Однако сохранились некоторые ограничения. Так матчи женских команд ограничили во времени (два тайма по 30 минут), проводились лишь в тёплую погоду, а футболистки не могли играть в шипованных бутсах. Также запрещалось размещение спонсорской рекламы на форме женской сборной ФРГ.

В Восточной Германии запрета на женский футбол не было, однако женские команды не финансировались как элитный вид спорта наравне с мужской игрой. Женская сборная ГДР провела лишь один официальный матч в мае 1990 года.

Женская сборная Германии после снятия бана Фото: Werner Schilling/picture alliance via Getty Images

Женский футбол в СССР

Женщины играли в футбол ещё в царской России. Первый матч женских команд «Пушкино» и «Петровско-Разумовское» состоялся 3 августа 1911 года. В военные годы женщины проводили матчи, но на официальный уровень не выходили. В СССР, стране, провозгласившей эмансипацию и равенство прав мужчин и женщин, это могло бы найти отклик, однако спорт был политическим инструментом, а женский футбол не входил в программу международных турниров, поэтому особого интереса со стороны руководства страны к нему не проявлялось. Женщины продолжали играть, но лишь на любительском уровне.

Матч женских команд в СССР Фото: Смирнов Д./Фотохроника ТАСС

В 1972 году в Днепропетровске прошёл женский футбольный турнир — Кубок Валентины Терешковой. В нём приняли участие клубы из разных городов СССР. Матч местных команд «Днепр» и «Метеор» вызвал особый интерес у аудитории — стадион «Торпедо» вместимостью около 10 тысяч зрителей был заполнен. Однако после игры в медицинский журнал «Здоровье» поступила жалоба, направленная рабочим бердянского завода. В письме мужчина назвал женский футбол противоестественным и обеспокоился здоровьем футболисток.

«А вдруг такая девушка-спортсменка неспособна будет стать матерью? Может статься, что любовь и семейное счастье пройдут от неё стороной», — говорилось в письме.

Вскоре на письмо отреагировали в Федерации спортивной медицины СССР и предостерегли женщин от занятия футболом из-за вреда для здоровья. Через месяц Госкомитет СССР по спорту ввёл полный запрет на женский футбол по тем же причинам.

В 1984 году состоялся первый в истории женский чемпионат Европы по футболу, что заставило руководство СССР пересмотреть отношение к этому виду спорта. Бан был снят, и женщинам разрешили заниматься футболом наравне с мужчинами. В 1990 году появилась женская сборная СССР, которую возглавил Олег Лапшин. За год существования национальная команда провела 48 матчей, одержав лишь 11 побед.

Женская сборная России после выхода на Евро-2022 Фото: Михаил Шапаев, rfs.ru

Бразилия

Первые матчи женских команд в Бразилии начали проводиться в 1910-х. В этот период создавались любительские команды, проводились благотворительные матчи. Постепенно интерес к женскому футболу в Бразилии возрастал, и в 1940 году футболисткам разрешили проводить игры на крупных стадионах, таких как «Пакаэмбу» в Сан-Паулу. Однако рост популярности женского футбола на фоне укрепления социальной стигматизации женщин привёл к полному запрету в 1941 году. Причина — вред здоровью и несовместимость с естественными особенностями пола. В 1965 году в условиях военного режима запрет был укреплён, к нему добавились ещё и тяжёлая атлетика и бейсбол. Женский футбол считался незаконным и был уголовно наказуемым.

Женская сборная Бразилии в 1999 году Фото: David Madison/Getty Images

Бан женского футбола в Бразилии был отменён в 1979 году, а через два года была создана первая женская футбольная лига. К сожалению, отмена запрета не означала поощрение этого вида спорта со стороны правительства и внутренних спортивных организаций. Бразильская футбольная конфедерация (CBF) взяла на себя ответственность за развитие женского футбола только в 1982 году после официального письма президента ФИФА Жоао Авеланжа.

Женский футбол в ХХ веке был запрещён и в других странах: в Бельгии, Дании, Франции, Норвегии, Испании и Нигерии. Бан затормозил развитие, а в некоторых странах привёл к тому, что женский футбол приходилось фактически перезапускать с нуля в конце прошлого века. После снятия запретов уровень инвестиций в женский футбол был значительно ниже, чем до них.

«Речь идёт не о каком-то потенциально неосвоенном рынке, а о бизнес-секторе, который регулярно продавал десятки тысяч билетов на матчи. Эти доходы, несомненно, со временем выросли бы, как и доходы от мужских игр», — отмечал журналист Financial Times Саймон Купер.

Бразильская футболистка Марта Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Запреты, наложенные на женский футбол, укрепили миф, что футбол — это не женская игра. Многие аргументы, использованные мужчинами для оправдания введения запретов, до сих пор имеют широкое распространение. Однако вероятность бана женского футбола в современном мире мала — в 2019 году ФИФА определила развитие женского футбола как один из своих главных приоритетов. Дополнительные инвестиции, поддержка со стороны международных и внутренних организаций, а также устранение стигмы способны поднять женский футбол туда, где он всегда должен был быть.