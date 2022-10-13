На женский футбол в США ходит больше людей, чем у нас на РПЛ. Как они этого добились?

Женская сборная США по футболу — четырёхкратные чемпионки мира. После шестилетнего судебного процесса американские футболистки добились равных зарплат с мужской сборной, квалифицировались на ЧМ-2023 и собрали полный «Уэмбли» в товарищеском матче с победительницами Евро-2022.

Миа Хэмм, Алекс Морган, Меган Рапино, Сидни Леру — суперзвёзды американского спорта, завоевавшие столько трофеев, сколько мужская сборная не могла даже представить. Разбираемся, в какой момент женская национальная футбольная команда США достигла такого уровня.

Футбол, сделанный в Сент-Луисе

Самые яркие моменты в истории женского футбола США связаны со сборной. Но путь к её появлению был непростым.

В конце XIX века в Великобритании проводились матчи женских команд, что вызывало недовольство у публики, в особенности у мужской её части. Мужчины посещали женские матчи и демонстративно отворачивались от ворот, не учитывая, что увеличивают аудиторию и подогревают интерес к матчам. Напряжение росло и в итоге лопнуло — в 1921 году Футбольная ассоциация Англии (FA) официально запретила женщинам играть в футбол на своих стадионах. Запрет действовал в стране на протяжении следующих 50 лет.

В США официального запрета на футбол среди женщин не было. Девочки увлеклись новой игрой в 20-е годы XX века, а уже в 1950 году в Сент-Луисе группа активных девушек организовала то, что принято считать первой официальной женской футбольной лигой США — Craig Club Girls Soccer League. Турнир назвали в честь местного священника Уолтера Крейга. К началу первого розыгрыша собралось 70 футболисток.

Популярность Craig Club не выходила за пределы штата, а на расширение лиги требовались дополнительные средства, которых не было. Девушки учились в колледжах, поступали в университеты и выходили замуж. Спортивных стипендий для футболисток ещё не существовало. В итоге спустя два ярких сезона побед и поражений лига прекратила своё существование. Craig Club не ввёл моду на женский футбол, но показал, что женщины могут преуспеть в этой игре. Однако важнейший поворот в этой истории случился на 20 лет позже в Конгрессе США.

Craig Club Soccer League Фото: MacGregor/Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images

Раздел IX: борьба с дискриминацией

Вашингтон, 1972 год. Конгресс США принял федеральный закон под названием «Раздел IX», который запрещал дискриминацию по признаку пола в образовательных программах и мероприятиях, финансируемых из федерального бюджета. Учебные заведения получили средства на создание женских футбольных, хоккейных, баскетбольных команд, начали выделять стипендии для спортсменок в колледжах.

Девочки начинали играть в школьной команде и получали возможность поступить в хороший колледж за счёт спортивных успехов. Соревновательный опыт в колледже накапливался; грамотные тренеры, в прошлом игроки-профессионалы, помогали развить навыки, найти себя на поле. А что дальше? Взрослые сильные спортсменки выходили с дипломами и внушительным футбольным багажом в никуда. Национального чемпионата в стране не было, профессиональных команд — тоже. Либо отправляйся в Европу за сомнительными перспективами, либо занимайся чем-то другим.

$ 10 в день и Мундиалито

В 1980-е женский футбол в мире набирал обороты: национальные команды проводили матчи, появлялись чемпионаты. В США в это же время развивался женский студенческий футбол. Отставать от Европы североамериканцы не хотели, поэтому в 1983 году была создана женская сборная США по футболу (USWNT). Одна из самых успешных женских национальных команд в истории.

Новое поколение футболисток получило то, чего не было у их матерей — возможность играть на профессиональном уровне. Эту возможность предоставляла сборная, но попасть туда могли далеко не все. Отбор шёл через студенческую лигу. Примечательно, что молодые футболистки до сих пор имеют шанс попасть в сборную через университет.

«Женская сборная США по футболу — одна из лучших в мире, они действующие чемпионки мира. Если детально посмотреть на состав, то можно увидеть, что почти все игроки прошли через студенческую лигу», — говорит футболистка «Вероны» Алина Мягкова, игравшая в студенческой лиге США за команду университета Сиракьюз.

Тогда футболистки получали по $ 10 в сутки, не имели экипировки, тренировались на некачественных полях. У них была команда, но, чтобы жить и содержать себя, приходилось совмещать тренировки с работой.

Первые матчи сборной США состоялись в 1985 году, в тот же год команда отправилась на первый международный турнир, Мундиалито. Футболистки получили от федерации экипировку — форму мужской сборной. На дебютном турнире в Италии сборная США заняла четвёртое место. Стало очевидно, что команде необходим сильный специалист. Им стал тренер университета Северной Каролины Энсон Дорранс, под руководством которого позже появились такие звезды, как Миа Хэмм, Джули Фуди и Кристин Лилли. На втором Мундиалито в 1986 году американская сборная стала второй, уступив Италии. Прорыв был делом времени.

Джули Фауди Фото: Allsport/Getty Images

Кубок M&M’s

В 1991 году ФИФА решила провести первые международные соревнования по женскому футболу под своей эгидой. Однако федерация не хотела присваивать звучный бренд «чемпионат мира» относительно молодому виду спорта, поэтому турнир прошёл под названием Кубок M&M’s (да-да, как конфеты). Он завершился неожиданно — чемпионом стала молодая и бойкая сборная США. В финале на глазах у 63 тысяч болельщиков на стадионе «Тяньхэ» в Гуанчжоу американская команда обыграла норвежек.

Победы сборной в группе и плей-офф привлекли внимание американских СМИ, но финальный матч не транслировался в прямом эфире в США. Несмотря на свою победу на крупнейшем международном турнире, команду в аэропорту ждали лишь несколько официальных лиц из федерации футбола. Несмотря на оглушительный успех, финансирование женской команды не увеличилось, а внимания со стороны федерации стало ещё меньше: спортивные чиновники сосредоточились на работе с мужской сборной в преддверии ЧМ-1994 в США.

Сборная США в финале ЧМ-1991 Фото: Ruediger Fessel/Bongarts/Getty Images

Билли Джин Кинг и борьба за Олимпиаду

В августе 1995 года Дорранс покинул пост главного тренера команды. На носу был первый женский футбольный турнир на домашней Олимпиаде в Атланте. Новым наставником сборной стал бывший голкипер Тони Ди Чикко. При нём команда добилась беспрецедентного успеха, одержав 103 победы в 119 матчах.

В преддверии Олимпиады женская команда получала от федерации $ 1000 в месяц и могла рассчитывать на бонус в случае победы на домашнем турнире. Мужчины не сталкивались с проблемами в финансировании, несмотря на невыдающиеся результаты.

Футболистки понимали, что не получают должного уважения со стороны руководства, и решили брать ситуацию в свои руки. За советом они обратились к известной теннисистке и борцу за равенство Билли Джин Кинг.

«Просто не играйте. Это единственный рычаг воздействия, который у вас есть», — сказала Кинг.

Футболистки перестали появляться на тренировках. Это сработало: финансирование увеличилось, улучшились условия подготовки женской сборной к ОИ. Как следствие, летом 1996 года национальная команда США выиграла первый олимпийский турнир среди женщин. За упорным матчем американок с китаянками в финале с трибун наблюдали более 76 тысяч человек. У нации проснулся интерес к женскому футболу, а до грандиозного триумфа, перекрывшего победу на Олимпиаде, оставалось каких-то три года.

Миа Хэмм и Билли Джин Кинг Фото: Al Bello/Allsport/Getty Images

99ers, навсегда изменившие футбол

ЧМ по футболу среди женских команд в 1999 году должен был пройти в восьми городах США. Олимпийский успех помог привлечь внимание местной публики к женской сборной, но было необходимо обеспечить стопроцентную заполняемость трибун. Для этого решили запустить масштабную рекламную кампанию с участием футболисток и американских звёзд спорта. Так, например, футболистка Миа Хэмм снялась для рекламы Nike вместе с Майклом Джорданом. Девушек начали узнавать. Люди поняли, за кого должны болеть на предстоящем ЧМ.

В финале турнира сборная США столкнулась с главным соперником последних лет, командой Китая. Более 90 тысяч зрителей на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене тревожно ожидали развязки в серии пенальти. И победный 11-метровый в исполнении Брэнди Честейн навсегда вошёл в историю мирового спорта.

Многие современные футболистки признают, что именно победа на ЧМ-1999 вдохновила их на занятие этим видом спорта. Публика приняла открытых и преданных своему делу 99ers. Сборная отвечала тем же.

«Когда я была маленькая, мама подарила нам с сёстрами билет на матч женской сборной США. Это было огромное событие! Тогда был заполнен весь стадион в Чикаго. Они круто играли и смогли привлечь столько внимания к себе со стороны публики. Они поменяли отношение к футболу в США», — говорит американка Кайлан Уильямс, нападающая «Локомотива».

Бренди Честейн Фото: Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images

Равная оплата труда

С тех пор женская сборная США выиграла ещё два ЧМ, в 2015 и 2019 годах, ни разу не занимала место ниже третьего на мундиале и взяла золотые медали на Олимпиадах в Афинах, Пекине и Лондоне. Эбби Вамбах, Хоуп Соло, Меган Рапино и Алекс Морган стали звёздами, участвующими в пиар-кампаниях крупнейших спортивных брендов, а национальная команда облюбовала первую строчку рейтинга ФИФА.

Футболистки, после шести лет судебных слушаний, добились от Федерации футбола США соглашения о равной оплате труда в мужской и женской командах. А в качестве возмещения потерь USSF обязуется выплатить женской сборной $ 22 млн.

«Это невероятный успех, — говорит Кайлан Уильямс. — Женская сборная США не просто говорила о том, что заслуживает равной оплаты труда, но и доказывала это своими результатами. Плюс за эти шесть лет они не один раз встречались с президентом, выступали в парламенте. Равная оплата труда — это огромное достижение: равенства в зарплатах у мужчин и у женщин нет ни в науке, ни в образовании, практически ни в одной сфере».

Победа команды The Santa Clara Broncos в студенческой лиге США Фото: Jamie Schwaberow/NCAA Photos via Getty Images

Студенческая лига США как индикатор успеха

Студенческий спорт в США — настоящий культ. Если вид спортивной программы попадает в систему студенческих лиг, это непременно приводит к его развитию на всех уровнях. Женский футбол оказался в этой системе в 1980-е годы благодаря Разделу IX и за 30 лет обеспечил себе наибольший прирост команд среди всех видов спорта, в которых представлены девушки. Если в 1982 году Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) насчитывала 80 команд в трёх дивизионах, то в 2012 году их число увеличилось до 996.

Лучшие футболистки первых двух дивизионов могут выиграть стипендию на обучение, но не получают денег за свои выступления. У NCAA есть доход от рекламных контрактов и продажи телевизионных прав, но более 90% этих средств уходит на возмещение университетам затрат по выплатам стипендий. После завершения учёбы и игры в NCAA футболистки могут быть задрафтованы клубами профессиональной лиги (NWSL).

«Учитывая, что в одном дивизионе около 300 команд, можно понять, какая там бешеная конкуренция, — рассказывает Алина Мягкова. — Драфтуются в основном американки, в этом году из 50 выбранных только две девочки не из США: одна футболистка из сборной Англии, вторая — из Германии. На драфте было 400 человек».

Правами на показ матчей первого дивизиона NCAA по женскому футболу обладает ESPN — настоящий гигант в сфере спортивного телевидения. Команды и сами стараются привлекать к себе больше внимания: они заводят страницы в соцсетях, публикуют анонсы, афиши, видео с тренировок, а также общаются со зрителями.

«Даже на матчах студенческой лиги заполнен весь стадион. Почему? Наверное, из-за соцсетей — каждый университет делает классные анонсы матчей. Многие студенты приходят так провести время», — говорит Мягкова. — NWSL — одна из лучших женских профессиональных лиг мира».

Национальная женская футбольная лига (NWSL) создавалась в 2012 году как преемница лиги Женского профессионального футбола. В первом розыгрыше турнира в 2013 году принимали участие восемь команд, четыре из которых ранее были членами WPS. Сейчас лига насчитывает 12 команд. Примечательно, что совладелицами некоторых клубов являются мировые звёзды, такие как теннисистка Серена Уильямс и киноактриса Натали Портман.

В NWSL, помимо американских футболисток, выступают и зарубежные спортсменки. Так, например, в составе «Орландо Прайд» играет легенда бразильского футбола Марта, а за «Портленд Торнс» — олимпийская чемпионка, канадка Кристин Синклер.

Лига также может похвастаться высокой посещаемостью матчей. В допандемийные времена на игры «Портленд Торнс» в среднем приходили чуть более 20 тысяч зрителей. Это больше средней посещаемости матчей мужской команды московского ЦСКА в РПЛ в тот же период (19 289 человек).

Во время пандемии болельщики переключились на ТВ. В 2020 году первая и последняя игры сезона NWSL, которые транслировались на телеканале CBS, собрали у экранов 572 тысячи и 653 тысячи зрителей соответственно — это показатели, равные просмотрам матчей АПЛ и МЛБ. В 2019 году финал NWSL, который показывал в эфире ESPN, собрал всего 166 000 зрителей.

Тринити Родман Фото: Tony Quinn/ISI Photos/Getty Images

Однако у NWSL, как и у всего женского футбола в целом, существует одна проблема — финансирование. У лиги есть ряд крупных спонсоров, она получает доход от продажи телевизионных прав, потолок зарплат растёт каждый год, но это всё ещё не идёт ни в какое сравнение с аналогичными показателями в мужском мировом футболе. Потолок зарплат в NWSL на сезон 2022 года – $ 1,1 млн. Именно столько получает самая высокооплачиваемая футболистка чемпионата 19-летняя нападающая «Вашингтон Спирит» Тринити Родман, дочь легендарного баскетболиста Денниса Родмана.