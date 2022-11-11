«Пари НН» устроил шоу в последнем матче Галактионова! Тренер возглавит топ-клуб

В пятницу, 11 ноября, стартовал заключительный тур РПЛ перед зимней паузой. «Пари НН» победил «Ахмат» в матче с пятью голами. К 70-й минуте встречи команда Михаила Галактионова вела со счётом 3:0, но в последние секунды чуть было не упустила важную победу. Для тренера это был последний матч на Волге – в ближайшее время он возглавит «Локомотив».

Перед матчем с «Ахматом» хозяева не могли забить дома две игры подряд – потерпели поражения от «Зенита» (0:3) и «Краснодара» (0:2). Грозненцы же приехали в Нижний Новгород после ошеломляющей победы в 16-м туре в Санкт-Петербурге над «Зенитом» (2:1). Уже на 20-й минуте матча Ярослав Михайлов, выступавший в прошлом сезоне за «Шальке», забил первый гол в чемпионате России. 19-летний полузащитник быстро обработал мяч после передачи Тимура Сулейманова и сильно пробил впритирку со штангой – 1:0. До этого у экс-зенитовца было две результативные передачи в РПЛ. Михайлов стал самым молодым автором гола «Пари НН» в высшей лиге.

Что касается воспитанника «Локомотива» Тимура Сулейманова, он не только сделал ассист, но и забил. На 52-й минуте нападающий стал третьим игроком «Пари НН» в этом сезоне, кому удалось оформить 1+1 по «гол+пас» в матче чемпионата России. Этот забитый мяч стал для Сулейманова седьмым в текущем сезоне.

За 20 минут до конца основного времени матча показалось, что арендованный у «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поставил точку – 3:0. Но не тут-то было. Может, теперь Галактионов вернёт хавбека в Москву?

«Ахмат» сразу же сделал счёт 3:1: второй гол в сезоне забил Владимир Ильин.

Через 13 минут Артём Тимофеев сократил разрыв в счёте до минимума – 3:2.

«Ахмат» мог совершить камбэк: в добавленное время ко второму тайму шанс отличиться имел Бернард Бериша. Но атакующее трио Бериша – Ильин – Агаларов оказалось неспособно увезти из Нижнего Новгорода ничью. «Пари НН» в четвёртый раз в этом сезоне забил три гола в одном матче РПЛ, что ни разу с ним не случалось в прошлом году при Александре Кержакове. Эта победа позволила нижегородцам подняться в таблице с 12-го места на 11-е. «Ахмат» потерял возможность уйти на зимнюю паузу в топ-5.