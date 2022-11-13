«Рома» позволила Миранчуку почувствовать себя Марадоной». От Алексея пострадал Моуринью

В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло», и раздражённый Жозе Моуринью выдал: «Мне жаль, что усилия команды предал один игрок своим непрофессиональным отношением. Доволен позитивным настроем моей команды, за исключением одного человека. Я уже сказал им об этом в раздевалке, что делаю нечасто. У меня было 16 игроков на поле, мне понравилось отношение 15, но не одного. Кто это? Я не скажу. В январе он должен найти себе новую команду».

Всем было интересно, кого имел в виду португалец. В матче с «Торино» в основу не попали Матич и Шомуродов. Неужели экс-форвард «Ростова», ушедший с поля без гола, так разгневал тренера? Скорее всего, нет. Вышедший на замену с «Сассуоло» защитник Карсдорп сегодня вообще не попал в заявку. В той игре он во многом стал виновником пропущенного мяча, пустив соперника за спину. Итальянские журналисты тоже пришли к выводу, что речь шла о голландце.

На первых минутах матча «Ромы» с «Торино» игра застряла в середине, как в автомобильной пробке. Две одинаковые схемы 3-4-2-1 наложились друг на друга, было много единоборств один в один. Туринские любят прессинговать в таком формате. Миранчук, как правило, встречал бразильца Рожера Ибаньеса. Россиянин старательно работал без мяча.

Соперники не рисковали, ждали чужих ошибок и шанса провести контрвыпад на скорости. Возможностей таких было мало, и до перерыва команды Моуринью и Юрича не нанесли вообще ни одного удара в створ. Но какие-то моменты всё же создали. В середине первого тайма главным действующим лицом в игре стал Миранчук – наш легионер трижды пробил за три минуты! Сначала Алексей разогнал контратаку, не стал отдавать передачу, а сам нанёс удар, но защитник его заблокировал. После этого Миранчук здорово открылся между линий, получил пас и пробил с правой чуть выше цели. Затем ещё раз атаковал ворота римлян из-за штрафной, однако мяч снова пролетел над перекладиной.

Были и другие запомнившиеся эпизоды с участием россиянина. На исходе получаса матча Алексей развернул атаку «Торино» передачей на правый фланг, а кросс Синго привёл бы к голу, если бы Руй Патрисиу не дотянулся пальцами до мяча. Португальский голкипер спас команду, а сам получил повреждение – Смоллинг попал бутсой ему по лицу. Кроме того, Миранчук загубил контратаку три в три плохой передачей направо, хотя слева хорошо открывался Влашич.

Однажды россиянин вынес мяч из своей штрафной, когда «Рома»… заработала пенальти после углового. Система VAR помогла судье исправить ошибку – мяч попал в руку Риччи от его головы.

У «Торино» сыграла замена, сделанная ещё на 30-й минуте. Юрич был недоволен Войводой и выпустил вместо него Синго, который давал огня на правом краю. На 55-й минуте очередной кросс ивуарийца подарил гол туринцам – поляк Линетты забил головой. Предголевую передачу на Синго сделал как раз Миранчук, который перевёл мяч из центра на фланг. К сожалению, Алексей не заработает результативный балл за это действие, но главное, что тренер наверняка оценит полезное действие россиянина. Гол Линетты – первое попадание в створ в этом матче.

Поведя в счёте, «Торино» забрал мяч. Публика свистела, а Моуринью проводил замену за заменой. Впервые за месяц в Серии А появился Дибала, восстановившийся от травмы. Римляне наконец-то пробили в створ, а на 79-й минуте Юрич поменял Миранчука. Статистика Алексея в этом матче: 46 касаний мяча, три удара по воротам, 84% точных передач, один пас под удар, одна обводка за три попытки дриблинга, четыре выигранных единоборства из восьми, один заработанный на себе фол, два отбора мяча и 10 потерь. Россиянин очень достойно выглядел в матче с командой Моуринью.

Португальского тренера, к слову, удалили в концовке за споры с судьями. Он пытался завести игроков «Ромы» и зрителей, чувствуя, что у команды мало что получается. И добился своего! В компенсированное время римляне заработали пенальти – Синго снёс Дибалу. А Белотти не забил, попал в штангу. Но и это было не всё. На 94-й минуте Дибала подхватил мяч, нанёс удар в перекладину, и Матич преуспел на добивании. Невероятное спасение!

Отзывы про Миранчука

«План «Ромы» – отойти в оборону, видя как Миранчук регулярно затмевает Дзаньоло, у которого совсем не получается игра в этом матче. Что делает Моуринью? Ничего. Он худший тренер «Ромы» за последние 10 лет».



Есть и такие комментарии. Да, в этой встрече римляне больше оборонялись, но, кажется, журналист Карлос Хавьер Аргуэльо забыл, что Жозе привёл клуб к победе в Лиге конференций.

«Влашич и Миранчук – достояние Серии А», – так действия экс-игроков РПЛ в этой встрече охарактеризовали итальянские болельщики.

Поверим ли мы им? Вполне. Ведь от Николы и Алексея в Турине зависит всё больше реализация игрового рисунка. Порой на первый план выходит именно хорват.

«Рома» позволила Миранчуку почувствовать себя Марадоной», – настолько возвышенно высказался один из фанатов. По оценке портала WhoScored за встречу с римлянами россиянин получил оценку – 6,5: выше, например у Синго – 7,2. Так что, наверное, в данной ситуации с аллегорией перебор.



Также в итальянских соцсетях разгорелась дискуссия, а что из себя представляет «Торино». Некоторые уверены, что по составу этот клуб – один из худших и по итогам сезона будет претендовать на вылет из Серии А. Но есть и другое мнение:



«Как можно считать команду претендентом на вылет, если за неё играют Миранчук, Влашич и Радонич? Это невозможно».



На перерыв, связанный с ЧМ-2022 в Катаре, «Торино» уходит в середине таблицы – по итогам 15-го тура команда может опуститься на 11-е место.