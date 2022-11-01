Успехи Миранчука в Италии обманчивы. Его команду тащит другая бывшая звезда РПЛ

Алексей Миранчук в воскресенье забил за «Торино» победный гол «Милану». Россиянин результативно играет второй матч подряд: в прошлом туре он отдал голевую в первом с начала сентября выигранном «Торино» матче чемпионата – на выезде с «Удинезе». В обеих играх «Торино» победил 2:1. Но говорить о том, что россиянин реанимировал свою европейскую карьеру в Турине, пока не приходится.

Гол и пас, которые не впечатлили руководство

После победы над «Миланом» об Алексее Миранчуке на публике никто из туринцев не вспомнил. Главный тренер Иван Юрич обсуждал с журналистами гол гостей, после которого его удалили со скамейки. Ситуация могла стать главным скандалом тура, если бы не Миранчук. Двухметровый вратарь «Торино» Милинкович-Савич рискованно вылетел на мяч за пределы штрафной и не поделил его с защитником с подходящей случаю фамилией Буонджорно. В результате мяч достался миланцу Жуниору Мессиасу, который закинул в пустые. Юрич, как и все туринцы, эмоционально настаивал на том, что Мессиас толкал Буонджорно, отбирая у него мяч. Но вместо фола миланцу добился от судьи Абиссо собственного удаления.

После матча Юрич был гораздо спокойнее – на исход игры этот гол не повлиял. Но Миранчука, на 37-й минуте забившего победный гол «гранатовых», Юрич не упомянул. Не сказал о нём ни слова и владелец клуба Урбано Кайро, несмотря на то что туринцы в последний раз обыгрывали «Милан» три года назад. Даже клубные соцсети «засветили» его только непосредственно в связи с голом, дальше герои победы над чемпионом были совсем другие – например, напарник-конкурент Алексея по позиции Никола Влашич и бывший капитан «гранатовых» в этом матче серб Саша Лукич. Разве что в шапке главного туринского спортивного СМИ – Tuttosport — празднующий гол Миранчук провисел всю ночь.

Алексей Миранчук побыл героем ночи в туринских СМИ Фото: Tuttosport

Неделю назад, после победы над «Удинезе», ситуация была схожей. Россиянин отдал пас на первый гол туринцев, который забил Ола Айна. Но никакой похвалы от боссов команды не получил. Вместо этого Кайро с Юричем обсуждали трансферы, а итальянские СМИ назвали Алексея едва ли не одним из худших на поле. Мол, голевая, конечно, хорошо, но в остальном игрок не понимал, где находится, и не попадал в командный темп. Поэтому пусть ловит шесть баллов из десяти возможных от Gazzetta dello Sport. Даже гол «Милану» не дал Миранчуку значительно более высоких оценок. Tuttosport, например, поставил ему за обе игры по 6,5 балла.

Ведь победный гол, тем более действующему чемпиону, это, конечно, прекрасно. Но, кроме него, у Алексея почти ничего не получалось. До и после 37-й минуты он запомнился лишь несколькими неудачными попытками продвинуть мяч к штрафной (с утыканием в первого же миланского защитника), странноватым пасом-парашютом со штрафного, несколькими потерями мяча под прессингом. И собственными, пешеходными, попытками прессинга. Если бы не гол, мы просто записали бы очередную блёклую игру Миранчука.

Миранчук обманывает ожидания боссов «Торино»

А начиналось всё отлично. В августе, после аренды из «Аталанты» руководители «Торино» в один голос утверждали, что российский полузащитник – «отличное усиление основного состава», и рассчитывали на его креативные действия. Этот «медовый месяц» продлился ровно 45 минут. Миранчук вышел в старте в первом же туре Серии А в гостях у «Монцы» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. На 43-й минуте россиянин забил и почти сразу травмировал двуглавую мышцу бедра. И вылетел на шесть туров. В матче с «Монцей» его заменил другой арендованный «россиянин» – принадлежащий «Вест Хэму» хорват Никола Влашич. Вообще, перед сезоном они рассматривались как конкуренты за позицию центрального атакующего полузащитника.

Но Влашич не просто подменил Миранчука, а стал ключевым игроком «Торино». Хорват практически всегда играет без замен: сейчас он единственный полевой игрок «гранатовых», проведший на поле в нынешнем сезоне Серии А более тысячи минут. Он же лучший бомбардир «Торино» с тремя голами. И лидер клуба по пробегу – по данным официального сайта Серии А, у Влашича около 10 километров в среднем за матч. Это 13-й результат в лиге. Даже в матче с «Миланом», помимо голевого паса, Влашич, в отличие от Миранчука, постоянно напрягал оборону соперника. Оба «россонери», получившие жёлтые карточки в матче, — Томмазо Побега и Пьер Калюлю — грубо сфолили именно на Влашиче. В общем, если бы не печальные кадровые обстоятельства, сидеть бы Миранчуку под Влашичем на лавке не хуже, чем он сидел в «Аталанте».

Ещё немного говорящей статистики. По данным InStat, у Алексея Миранчука ровно ноль подборов на чужой половине поля за всё время в Турине. У Влашича в среднем 0,87 за игру. Также у Алексея 0,83 отбора за матч (2,1 у Влашича) и 1 перехват за игру (1,47 у хорвата). Для проповедующей агрессивный прессинг команды Ивана Юрича это показывает, что россиянин просто выпадает из командных действий, когда у мяч у соперника. По xG, ударам и попаданиям в створ Миранчук тоже хуже Влашича в среднем в полтора раза.

Тем не менее судьба вроде бы улыбнулась Алексею. За шесть туров его отсутствия игроки «Торино» сподобились всего на пять голов при шести пропущенных. Забивать в команде было просто некому. Дело в том, что после окончания прошлого сезона из клуба ушёл центрфорвард и главная звезда команды Андреа Белотти. А владелец «Торино» Урбано Кайро, несмотря на доходившие чуть ли не до драки требования Юрича о трансферах в атаку, нормальных форвардов не купил. Имеющиеся «штатные» нападающие – парагваец Санабрия и молодой итальянец Пеллегри – на двоих 19 раз выходили на поле и забили три гола. Столько же, сколько забил Влашич. Чтобы хоть как-то прикрыть проблему, Юрич использовал схему с двумя атакующими центральными полузащитниками. Пару Влашичу составлял сенегалец Демба Сек или серб Неманья Радоньич. КПД у этих связок тоже был невысок. И восстановления Миранчука в «Торино» ждали с большим нетерпением.

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Дождались 1 октября в Неаполе. Туринский журналист Марко Бонетто, стоя возле стадиона «Диего Марадона» за пару часов до игры, вовсю рассказывал о предстоящем противостоянии молодого нападающего «Наполи» Распадори и Миранчука. Конкуренции не вышло. «Наполи» забил три гола ещё до перерыва, Санабрия один отквитал, на том и разошлись. Распадори был заменен на 62-й, а Миранчук – на 68-й, так ничего и не показав. Tuttosport через два дня вышла с колонкой о том, что Юричу «нужна лучшая версия Миранчука».

Алессандро Баретти журналист Tuttosport «Он нестабилен, мы знали это и по «Аталанте». Будь нестабильным и дальше, но дай «Торо» то, что ты давал в 1-м туре с «Монцей». Сейчас или никогда. Против «Эмполи», с которым «Торино» встретится в преддверии дерби с «Ювентусом», должен появиться лучший Миранчук. С голом или решающим пасом».

И гол, и пас случились, но не тогда, когда просили в Tuttosport. С «Эмполи» Миранчук сыграл очередной бледный матч, схожий с теми, что он не раз показывал в прошлом сезоне в «Аталанте». Россиянин будто исчез на поле и на 74-й минуте отправился отдыхать. Не попав ни в темп игры, ни в любимый Юричем прессинг, ни во взаимодействие с тем же Влашичем. Игра закончилась вничью 1:1. А через неделю в туринском дерби произошёл ужасный момент. В середине второго тайма при счёте 0:0 россиянин получил мяч возле линии штрафной прямо напротив ворот. Его никто не успевал накрыть. Но вместо точного удара у Миранчука получился выстрел по воробьям. А через две минуты бомбардир «Юве» Душан Влахович забил единственный гол. Миранчук оказался худшим игроком матча. Единственного, кстати, который он провёл за «Торино» целиком. Сравните с «лошадиной» статистикой Влашича.

Владелец «Торино» Урбано Кайро с главным тренером команды Иваном Юричем Фото: Stefano Guidi/Getty Images

На этот раз про Миранчука вспомнили все: медиа писали, что Алексей «сожрал гол». Хотя также сожалели об упущенных моментах Влашича. Но хуже всего было то, что творилось в соцсетях. Через два дня после дерби, 17 октября, Миранчуку исполнилось 27 лет. Клуб поздравил его на своей официальной странице. Но самые залайканные комментарии: «Если бы он был хорош, то остался бы в Бергамо» и «Поздравляю! А теперь можешь уезжать в Бергамо прямо завтра». Болельщики даже сравнивали Миранчука с одним из худших легионеров в современной истории «Торино» – сербским форвардом Сашей Белановичем, который в 2007-2009 годах не забил ни одного года в 19 играх за клуб.

Последний шанс в Риме

Накануне воскресного матча с «Торино» великий экс-тренер «Милана» Арриго Сакки хвалил Влашича и задел Миранчука в интервью Gazzetta dello Sport.

Арриго Сакки бывший главный тренер «Милана» «Влашич обладает отличными качествами и двигает команду по всем направлениям. Хотя и не всегда, а он должен делать это каждую минуту. Миранчук находится в Италии дольше всех, и нынешний сезон для него решающий».

Не исключено, что мэтр немного ошибается в сроках. До перерыва на чемпионат мира в Катаре «Торино» осталось провести три игры. С «Болоньей», «Сампдорией» и, наконец, на выезде с «Ромой» Жозе Моуринью. После гола «Милану», несмотря на в целом бледную игру, Миранчук точно получит от Юрича шансы в основе. Тем более что альтернатив у тренера особенно и нет. Да и после травмы, на которую можно было списать блёклую игру Алексея, пройдёт уже достаточно времени. Болельщики после гола тоже немного остыли.

По первым двум играм («Болонья» и «Сампдория»), даже если Миранчук покажет там чудеса работоспособности и результативности, глобальные выводы о его состоятельности никто делать не будет. Соперники борются за выживание, и «Торино», если и правда стремится в еврокубки, должен их обыгрывать вне зависимости от вдохновения россиянина. А вот матч с «Ромой» может стать настоящей проверкой для Алексея в новом клубе. И провалить её нельзя, чтобы в январе не обнаружить себя в «Торино» даже более глубоким «лавочником», чем у Гасперини в «Аталанте».

Ведь Иван Юрич не прекращает публично просить у босса Урбано Кайро новых игроков в линию атаки. Кайро сначала отвечал что «ещё рано говорить о переходах». На прошлой неделе он вещал, что нападающих нужно «лучше поддерживать вингерам и полузащитникам». После победы над «Миланом» он хитро улыбнулся на очередной вопрос журналистов о трансферах и молча уехал по своим делам. Надеемся, что после следующих матчей больше улыбаться будет уже сам Миранчук.