Неприличная примета вратаря Аргентины. После своего ритуала на поле вывел сборную в финал!

Аргентинцы – народ горячий, импульсивный и очень суеверный. В стране существует множество поверий, а самым распространенным является, мягко говоря, осторожное отношение к рыжим. Повстречать на улице человека с огненными волосами считается недобрым знаком, и, чтобы отвести проклятие, мужчина должен немедленно прикоснуться к своему левому яичку, а женщина – к левой груди.

Аргентинские спортсмены так и вовсе немного сумасшедшие в плане суеверий. В 2016 году Лео Месси отрастил бороду (кстати, она у него рыжая) и оформил хет-трик в матче с Панамой на Кубке Америки. После игры журналисты спросили у звезды, всегда ли теперь у него будет такой имидж. «До конца турнира – точно. Я даже не подстригаю бороду, а о том, чтобы сбрить её, даже не помышляю. Иначе партнёры по команде меня убьют», – опасался форвард.

Вратарь аргентинцев Пумпидо чуть не лишился пальца

Во время победного для Аргентины ЧМ-1986 главный тренер команды Карлос Билардо запретил игрокам есть курицу, потому что считал, что эта птица приносит несчастье. Также после того, как команде пришлось ехать на игру на такси из-за поломки автобуса, Карлос настоял, чтобы отныне футболисты добирались до стадиона только на автомобилях с шашечками. Четыре года спустя в Италии Аргентина снова играла в финале – помог еще один ритуал, который неожиданным образом стал визитной карточкой вратаря Серхио Гойкоэчеа.

Серхио Гойкоэчеа спасает Аргентину в полуфинале с Италией на ЧМ-1990 Фото: Mark Leech/Getty Images

Первым номером аргентинцев на турнире считался неприкасаемый чемпион предыдущего мундиаля Нери Пумпидо. Очень крутой вратарь, да вот беда – постоянно попадал в неприятности. В 1987 году он во время тренировки «Ривер Плейт» выполнял простое упражнение: нужно было прыгнуть под перекладину и коснуться ее двумя руками. Во время одного из прыжков Нери зацепился обручальным кольцом за крючок, удерживавший сетку, и повис на нём. Палец почти оторвался, а Нери потерял сознание от боли.

Кипера срочно доставили в больницу, а потом перевели в клинику микрохирургии. Доктор Энрике Пеннер провёл операцию продолжительностью 4,5 часа и спас палец чемпиону мира. После того случая Пумпидо превратился в невротика: крестил ворота и каждые 15 минут матча и обстукивал штанги.

Накануне вылета в Италию в 1990-м команда встретилась с президентом Аргентины Карлосом Менемом, о котором ходила дурная слава: люди из ближайшего окружения политика таинственным образом погибали в автокатастрофах или от сердечного приступа. В итоге в народе даже имя Менема боялись произносить. На официальном приеме Нери не пожал руку президенту, а вместо этого стукнул себя рукой по правой коленке. Для любого аргентинца данная манипуляция сродни нашему стуку по дереву.

Пумпидо это не помогло. В первой игре чемпионата мира из-за его ошибки Аргентина проиграла Камеруну (0:1), а в следующем матче со сборной СССР вратарь травмировался в самом начале встречи. В результате тренеру Билардо пришлось выпустить на поле Гойкоэчеа, который выступал в колумбийском «Мильонариосе» и не имел практики на протяжении восьми месяцев из-за войны в этой стране. Серхио мог пропустить уже на первых минутах, когда после подачи Олега Кузнецова арбитр Фредрикссон не заметил игру рукой Марадоны. Спустя несколько лет Диего признался, что реально выгреб мяч рукой из ближнего угла ворот.

Помочиться на газон, чтобы повезло в серии пенальти

Победа над командой Лобановского (2:0) и ничья с Румынией (1:1) вывели Аргентину в 1/8 финала на Бразилию. В той игре Гойкоэчеа словно заколдовал ворота – мяч дважды после ударов бразильцев гнул штангу, а ещё раз на помощь ему пришла перекладина. Действующие чемпионы мира прошли дальше благодаря голу Клаудио Каниджи, а дальше начались настоящие чудеса имени многолетнего дублера Пумпидо в «Ривер Плейт».

Лотар Маттеус, Серхио Гойкоэчеа и Диего Марадона перед финальным матчем ЧМ-1990 Фото: Sportfoto Rudel/ТАСС

Серхио не отличался выдающимися вратарскими способностями – особенно у него хромала игра на выходах. Зато он обладал невероятно ценным в играх плей-офф умением парировать пенальти. «Мне всегда нравилось противостояние между вратарём и бьющим, – признался Гойкоэчеа. – Поэтому я тщательно изучал манеру исполнения ударов, следил за движениями соперников, жестами, взглядами. Я настолько погружался в процесс, что иногда казалось – даже у лучших пенальтистов в мире нет шансов. Я считывал направление удара и делал свою работу».

Это же Аргентина, поэтому к главному блюду в виде отражения пенальти добавилась пикантная приправа. В четвертьфинале с Югославией солнце так палило, что Гойкоэчеа то и дело прикладывался к бутылке с водой. Поэтому к концу закончившегося нулевой ничьей основного времени ему приспичило в туалет. «По правилам игры, пока матч не закончится, вы не можете покинуть поле. Так что мне пришлось справить нужду прямо там», – рассказал вратарь.

Игроки взяли вратаря в круг, закрыли от посторонних глаз, и он налегке отправился спасать команду. Серхио был настолько уверен в положительном исходе, что подбодрил Марадону после его промаха: «Не переживай – я потащу минимум дважды». Так и случилось. Всего в той серии Гойко (прозвище вратаря) отразил три удара — от Стойковича, Брновича и Хаджибегича, выведя сборную в полуфинал на Италию.

Перфоманс Гойко – в списке 100 самых выдающихся моментов в истории ЧМ

Рубка против итальянцев получилась знатная: хозяева ЧМ вышли вперед на 17-й минуте благодаря голу Скиллачи, но во втором тайме Каниджа сравнял счёт. Сборная Италии в целом смотрелась предпочтительнее, но на этот раз Гойкоэчеа ловил кураж на протяжении всей игры. Он вытащил мяч из девятки после штрафного в исполнении Баджо, а в дополнительное время отразил выстрел в упор от Де Агостини.

Дальше были серия пенальти и теперь уже ставший классическим ритуал: аргентинцы окружили вратаря, словно преторианская гвардия своего императора, Серхио помочился и отправился творить чудеса. Уверенность Гойко передалась товарищам по команде – аргентинцы ни разу не промахнулись, в то время как их вратарь отразил удары Донадони и Серены – и вывел команду в финал с Германией.

11-метровый в исполнении Андреаса Бреме не смог парировать даже Гойко Фото: Horstmüller/Getty Images

Немцы имели полное преимущество, много мазали из выгодных ситуаций, а однажды Гойкоэчеа выручил Аргентину после мощнейшего выстрела Бреме с 35 метров. Всё шло к очередной серии пенальти, но за пять минут до конца основного времени Сенсини сфолил в штрафной на Фёллере. К мячу подошёл Бреме и, несмотря на то что Гойко угадал направление удара, забил победный мяч – выстрел пришёлся впритирку со штангой.

Сумасшедший перформанс в Италии позволил Гойкоэчеа на несколько лет стать основным вратарем сборной. До конца карьеры он ещё шесть раз в различных кубковых турнирах за клуб и сборную проверял дренаж газона и всегда выходил победителем в серии послематчевых пенальти. Не случайно ФИФА включила геройства Гойко на ЧМ-1990 в список 100 выдающихся моментов в истории чемпионатов мира.