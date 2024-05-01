«Типичный «Реал». Конрад Лаймер — о первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Центральный полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер поделился эмоциями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который завершился со счётом 2:2.

«Пройдена только половина пути. Игра шла то вверх, то вниз. Мы хорошо начали, но потом у нас всё пошло не по плану. Это типичный мадридский «Реал». Мы знаем их, они замедляют игру, но потом оказываются в нужном месте. Я думаю, что в целом мы справились хорошо. Все их игроки выдающиеся. Нам ещё есть ради чего играть, и мы знаем, на что способны», — приводит слова Лаймера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Лаймер провёл на поле все 90 минут и дополнительное время.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.