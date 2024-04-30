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«Арсенал» продлит контракт с Жоржиньо — Дэвид Орнштейн

«Арсенал» продлит контракт с Жоржиньо — Дэвид Орнштейн
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Лондонский «Арсенал» пролонгирует истекающий летом этого года контракт с полузащитником Жоржиньо, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети X (ранее Twitter). Ранее Sport.es сообщил, что к хавбеку проявляет активный интерес «Барселона», являясь главным претендентом на бразильского футболиста.

По информации журналиста, «канониры» предложили хавбеку новое соглашение, которое, как ожидается, Жоржиньо подпишет. В действующем соглашении футболиста с «Арсеналом» предусмотрена опция продления контракта на ещё один год, который и будет активирован лондонским клубом.

32-летний Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января 2023 года, когда он перебрался из «Челси». В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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