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«Лестер» выкупит у «Спортинга» вингера Иссааку Фатаву — Бен Джейкобс

«Лестер» выкупит у «Спортинга» вингера Иссааку Фатаву — Бен Джейкобс
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Полузащитник португальского «Спортинга» Иссааку Фатаву, выступавший в нынешнем сезоне на правах аренды за «Лестер», перейдёт в английский клуб на полноценной основе. Об этом сообщил Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, «Лестер» принял решение выкупить игрока, ставшего первым ганским футболистом, оформившим хет-трик в чемпионате Англии. Отмечается, что Фатаву обойдётся «лисам» в € 17 млн.

20-летний Иссааку Фатаву перешёл в «Лестер» на правах аренды из «Спортинга» в августе 2023 года. В 42 матчах за «лис» во всех турнирах ганский футболист забил семь голов и отдал тринадцать результативных передач, став лучшим ассистентом английской команды после Кирмана Дьюсбери-Холла (14). Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фатаву в € 7 млн.

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