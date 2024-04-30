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Александр Медведев объяснил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком до лета 2030 года

Александр Медведев объяснил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком до лета 2030 года
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, почему петербургский клуб принял решение продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком до лета 2030 года.

«Почему новый контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые договорились с Сергеем Семаком о пролонгации контракта до 2030 года.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.

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