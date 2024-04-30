Гарри Кейн вошёл в число 40 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн реализовал пенальти в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Для английского нападающего этот гол стал 29-м в 43-м матче турнира. Он вошёл в число 40 лучших бомбардиров в истории главного клубного соревнования.

Кейн сравнялся по числу голов в Лиге чемпионов с Роем Макаем (61 матч) и Эдином Джеко (74 матча).

В нынешнем сезоне 30-летний Кейн в 43 матчах во всех турнирах забил 43 мяча и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Баварией», за которую спортсмен выступает с лета 2023 года, рассчитан до лета 2027 года.

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится 8 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который «Реал» выбил в четвертьфинале.