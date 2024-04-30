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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Гарри Кейн вошёл в число 40 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Гарри Кейн вошёл в число 40 лучших бомбардиров Лиги чемпионов
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн реализовал пенальти в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Для английского нападающего этот гол стал 29-м в 43-м матче турнира. Он вошёл в число 40 лучших бомбардиров в истории главного клубного соревнования.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Кейн сравнялся по числу голов в Лиге чемпионов с Роем Макаем (61 матч) и Эдином Джеко (74 матча).

В нынешнем сезоне 30-летний Кейн в 43 матчах во всех турнирах забил 43 мяча и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Баварией», за которую спортсмен выступает с лета 2023 года, рассчитан до лета 2027 года.

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится 8 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который «Реал» выбил в четвертьфинале.

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