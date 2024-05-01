Анчелотти — об игре Беллингема с «Баварией»: он был не на своём лучшем уровне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника команды Джуда Беллингема в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Джуд Беллингем сегодня был не на своём лучшем уровне, как и вся наша команда. После 60 минут игры у Беллингема начались судороги, поэтому мне пришлось его заменить», – приводит слова Анчелотти в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 30 апреля прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 2:2. Полузащитник гостей Джуд Беллингем вышел в стартовом составе своей команды. Англичанин был заменён на 75-й минуте, так и не отметившись результативными действиями.