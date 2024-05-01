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Анчелотти — об игре Беллингема с «Баварией»: он был не на своём лучшем уровне

Анчелотти — об игре Беллингема с «Баварией»: он был не на своём лучшем уровне
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника команды Джуда Беллингема в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Джуд Беллингем сегодня был не на своём лучшем уровне, как и вся наша команда. После 60 минут игры у Беллингема начались судороги, поэтому мне пришлось его заменить», – приводит слова Анчелотти в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 30 апреля прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 2:2. Полузащитник гостей Джуд Беллингем вышел в стартовом составе своей команды. Англичанин был заменён на 75-й минуте, так и не отметившись результативными действиями.

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Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    
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