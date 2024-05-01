Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тони Кроос сделал мне подарок». Винисиус — о первом голе в ворота «Баварии»

«Тони Кроос сделал мне подарок». Винисиус — о первом голе в ворота «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оценил эпизод со своим первым голом в ворота «Баварии», который состоялся в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между этими командами (2:2). Напомним, бразильский футболист забил гол после того, как полузащитник «сливочных» Тони Кроос сделал ему на ход точную передачу в разрез.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Это был подарок от Тони Крооса, благодаря ему мне было легко забить тот гол! Теперь настало время для волшебного вечера на «Бернабеу», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав 11-метровый.

В этом матче в составе «Баварии» голами отметились вингер Лерой Зане, забивший мяч на 53-й минуте, а также нападающий Гарри Кейн, забивший гол на 57-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Бавария» и «Реал» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android