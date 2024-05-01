Томас Тухель отреагировал на ничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:2).

«Мы начали очень хорошо и могли выйти вперёд на первой минуте. Потом мы перестали придерживаться своего плана. Даже не знаю почему. Мы пропустили гол, и ситуация стала сложнее.

Во втором тайме стало лучше. Мы проявили больше решимости. Мы сделали счёт 2:1 и имели много моментов – нам нужно было забить третий гол. Это странно: они превратили два момента в два гола.

Ситуация теперь ясна. Победа в Мадриде и выход в финал. Для меня по-прежнему шансы 50 на 50. Посмотрим, что произойдёт», – приводит слова Тухеля Bulinews.

Ответная игра между командами пройдёт 8 мая в Испании.