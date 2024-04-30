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Игрок «Балтики» Козлов: уверен, наша победа над ЦСКА — не последняя в этом сезоне

Игрок «Балтики» Козлов: уверен, наша победа над ЦСКА — не последняя в этом сезоне
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Полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о ситуации с борьбой своей команды за право остаться в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. Напомним, 28 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой калининградцев со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    

«Когда я пришёл в команду зимой, то увидел, что она точно находится не на своём месте и должна быть выше. Безусловно, верю, что мы сможем остаться (в РПЛ). Сомневаемся ли, что можем остаться? Не было ни одного дня. Это абсолютно точно. Мы тренировались для того, чтобы побеждать и набирать очки. Всё идёт как должно. Уверен, что это не последняя победа в этом сезоне», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

После 26 туров «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков. В следующем туре калининградцы сыграют на выезде с «Уралом» 6 мая, начало встречи — в 15:45 по московскому времени.

Турнирная таблица РПЛ
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