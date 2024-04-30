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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Винисиус — самый результативный игрок в ЛЧ за последние три сезона

Винисиус — самый результативный игрок в ЛЧ за последние три сезона
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Гол в ворота «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, проходящего в эти минуты, стал 30-м результативным действием крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за последние три сезона розыгрыша данного турнира. Об этом информирует Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Таким образом, 23-летний футболист является самым результативным игроком Лиги чемпионов за последние три сезона. Эти 30 результативных действий включают в себя 15 голов и 15 результативных передач.

На втором месте находится нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившийся 28 результативными действиями за аналогичный отрезок (15 голов и 15 ассистов). Замыкает тройку лидеров экс-нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ныне выступающий за «Барселону», оформивший 25 результативных действий (21 гол и четыре ассиста).

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