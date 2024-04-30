Винисиус — самый результативный игрок в ЛЧ за последние три сезона

Гол в ворота «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, проходящего в эти минуты, стал 30-м результативным действием крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за последние три сезона розыгрыша данного турнира. Об этом информирует Opta Sports.

Таким образом, 23-летний футболист является самым результативным игроком Лиги чемпионов за последние три сезона. Эти 30 результативных действий включают в себя 15 голов и 15 результативных передач.

На втором месте находится нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившийся 28 результативными действиями за аналогичный отрезок (15 голов и 15 ассистов). Замыкает тройку лидеров экс-нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ныне выступающий за «Барселону», оформивший 25 результативных действий (21 гол и четыре ассиста).