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Джанлуиджи Буффон рассказал, на какой должности планирует работать в футбольном клубе

Джанлуиджи Буффон рассказал, на какой должности планирует работать в футбольном клубе
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Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о своём будущем.

«Как я вижу его? Скажем, как спортивный директор? Или главный тренер? Я всё ещё ставлю вопросительный знак. Но я всё равно справляюсь с вещами, которые мне нравятся. Я совершенно точно хочу быть в работе, я не люблю быть пассивным.

Я прошёл курс спортивного директора. В январе начал получать степень магистра по бизнесу и администрированию в университете Боккони, который закончу в мае. Представляю, что буду работать в футбольном клубе», – приводит слова Буффона La Repubblica.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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