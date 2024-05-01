Анчелотти прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре своей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Наш момент настал в начале второго тайма, и именно тогда мы пропустили два гола. Соперник предстал в своем лучшем виде, а мы, думаю, нет.

Временами сегодня мы владели мячом, и «Бавария» не оказывала особого давления. Оставались свободные зоны. У них была достаточно высокая линия обороны, и мы воспользовались этим в моменте с первым голом. Отмечу невероятную игру двух футболистов в этом эпизоде: великолепный пас Крооса, великолепные атакующие действия Винисиуса», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Материалы по теме Анчелотти — об игре Беллингема с «Баварией»: он был не на своём лучшем уровне

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: