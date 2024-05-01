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Анчелотти прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче с «Баварией»

Анчелотти прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче с «Баварией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре своей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Наш момент настал в начале второго тайма, и именно тогда мы пропустили два гола. Соперник предстал в своем лучшем виде, а мы, думаю, нет.

Временами сегодня мы владели мячом, и «Бавария» не оказывала особого давления. Оставались свободные зоны. У них была достаточно высокая линия обороны, и мы воспользовались этим в моменте с первым голом. Отмечу невероятную игру двух футболистов в этом эпизоде: великолепный пас Крооса, великолепные атакующие действия Винисиуса», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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