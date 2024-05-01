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«Всё, за что мы боремся, это Лига чемпионов». Гарри Кейн — о матче полуфинала с «Реалом»

«Всё, за что мы боремся, это Лига чемпионов». Гарри Кейн — о матче полуфинала с «Реалом»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, игра, проходившая на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Забитым мячом в составе мюнхенцев, кроме английского форварда, отметился Лерой Зане.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Всё, за что мы боремся, это Лига чемпионов. Выездная игра на следующей неделе будет тяжёлой, но мы должны стремиться к победе. После сегодняшнего мы можем извлечь много хорошего. Есть некоторые мелкие детали, которые нам необходимо принять во внимание и исправить, потому что нас может за это наказать соперник. Мы должны быть готовы к следующей неделе», — приводит слова Кейна TNT Sports.

После этой игры у Кейна 11 голевых действий в этой ЛЧ. Нападающий «Баварии» забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Он установил новый рекорд среди англичан по результативным действиям за сезон в ЛЧ. Отметим, что Кейн забил 43 гола в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах в этом сезоне и делит первое место по голам в топ-5 лигах с Килианом Мбаппе из «ПСЖ».

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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