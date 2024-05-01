«Всё, за что мы боремся, это Лига чемпионов». Гарри Кейн — о матче полуфинала с «Реалом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, игра, проходившая на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Забитым мячом в составе мюнхенцев, кроме английского форварда, отметился Лерой Зане.

«Всё, за что мы боремся, это Лига чемпионов. Выездная игра на следующей неделе будет тяжёлой, но мы должны стремиться к победе. После сегодняшнего мы можем извлечь много хорошего. Есть некоторые мелкие детали, которые нам необходимо принять во внимание и исправить, потому что нас может за это наказать соперник. Мы должны быть готовы к следующей неделе», — приводит слова Кейна TNT Sports.

После этой игры у Кейна 11 голевых действий в этой ЛЧ. Нападающий «Баварии» забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Он установил новый рекорд среди англичан по результативным действиям за сезон в ЛЧ. Отметим, что Кейн забил 43 гола в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах в этом сезоне и делит первое место по голам в топ-5 лигах с Килианом Мбаппе из «ПСЖ».

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.