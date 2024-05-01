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Бителло сравнил чемпионаты Бразилии и России

Бителло сравнил чемпионаты Бразилии и России
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло сравнил уровни чемпионатов России и Бразилии.

«Футбол в России и Бразилии отличается, поэтому поначалу было тяжело. В Бразилии футбол поспокойнее, здесь он более атлетичный, требующей лучшей физической подготовки. На мой взгляд, я довольно быстро адаптировался и сейчас уже приношу пользу клубу, забивая голы и делая голевые передачи», — сказал Бителло в эфире программы «Футбол России».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 25 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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