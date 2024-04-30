Кейн установил рекорд среди англичан по результативным действиям за сезон в ЛЧ

В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт 2:2.

На 57-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн забил с 11-метровой отметки.

Таким образом, теперь у Кейна 11 голевых действий в этой ЛЧ. Нападающий «Баварии» забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Он установил новый рекорд среди англичан по результативным действиям за сезон в ЛЧ.

Отметим, что Кейн забил 43 гола в 43 матчах за «Баварию» во всех турнирах в этом сезоне и делит первое место по голам в топ-5 лигах с Килианом Мбаппе из «ПСЖ»…

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.