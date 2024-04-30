«Бавария» изучает вариант с подписанием Рабьо — La Gazzetta dello Sport

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в услугах Рабьо заинтересована мюнхенская «Бавария». Клуб из Германии внимательно изучает вариант с подписанием Рабьо в статусе свободного агента. Отмечается, что «Бавария» рассматривает Адриана в качестве потенциальной замены Йозуа Киммиху, который может быть продан в ближайшее межсезонье.

29-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Италии рассчитано до лета текущего года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «старая синьора» не намерена продлевать контракт с французским футболистом из-за высокого размера его заработной платы.