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«Бавария» изучает вариант с подписанием Рабьо — La Gazzetta dello Sport

«Бавария» изучает вариант с подписанием Рабьо — La Gazzetta dello Sport
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в услугах Рабьо заинтересована мюнхенская «Бавария». Клуб из Германии внимательно изучает вариант с подписанием Рабьо в статусе свободного агента. Отмечается, что «Бавария» рассматривает Адриана в качестве потенциальной замены Йозуа Киммиху, который может быть продан в ближайшее межсезонье.

29-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Италии рассчитано до лета текущего года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «старая синьора» не намерена продлевать контракт с французским футболистом из-за высокого размера его заработной платы.

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