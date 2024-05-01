Игрок «Родины» Ориньо: отец сказал мне, что Россия — хорошая страна

Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо рассказал, как отец напутствовал его перед переездом в Россию.

«Когда я был маленький, никогда не спрашивал отца по поводу России, потому что даже не мечтал, что окажусь здесь, буду играть в российском чемпионате. Однако как только появился вариант с Беларусью, отец рассказал о жизни в России, о том, как здесь всё устроено. Конечно, с тех пор очень многое поменялось. Он понимает, что сейчас всё по-другому. Но отец был спокоен, он сказал, что это хорошая страна, что я смогу здесь хорошо жить, продолжать карьеру, — приводит слова Ориньо Metaratings.

Напомним, Ориньо перешёл в московскую «Родину» в январе этого года из минского «Динамо». В текущем сезоне Первой лиги бразилец провёл девять матчей, записав на свой счёт одну голевую передачу. «Родина» располагается на пятом месте с 45 очками и борется за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Ранее Ориньо высказался о перспективах сборной Бразилии по футболу.