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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Тони Кроос стал лучшим по касаниям мяча в первом тайме игры с «Баварией»

Тони Кроос стал лучшим по касаниям мяча в первом тайме игры с «Баварией»
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В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Одним из лучших игроков первого тайма стал полузащитник гостей Тони Кроос. Его статистика за первую половину:

  • голевая передача;
  • 59 касаний (лучший в матче);
  • 48 точных передач из 49;
  • 15 разрезающих передач (на 10 больше, чем у любого другого игрока).

Напомним, ответная игра между этими командами состоится 8 мая 2024 года. Она пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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