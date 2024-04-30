Тони Кроос стал лучшим по касаниям мяча в первом тайме игры с «Баварией»

В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Одним из лучших игроков первого тайма стал полузащитник гостей Тони Кроос. Его статистика за первую половину:

голевая передача;

59 касаний (лучший в матче);

48 точных передач из 49;

15 разрезающих передач (на 10 больше, чем у любого другого игрока).

Напомним, ответная игра между этими командами состоится 8 мая 2024 года. Она пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.